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РИА Новости
РИА Новости

Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".В источнике
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News.ru

Российской вакцине предрекли двухлетний период защиты от коронавируса

News.ru06:39
Телеканал 360°

Российская вакцина защитит от коронавируса как минимум на два года

Телеканал 360°07:03
Российская газета

Российская вакцина будет защищать от COVID-19 минимум два года

Российская газета06:59
Комсомольская правда

Российская вакцина от коронавируса защитит от инфекции минимум на два года

Комсомольская правда06:42
РИА Новости

Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

РИА Новости13:08
ТАСС

Российская вакцина будет защищать от коронавируса минимум два года после введения

ТАСС06:17
ФАН

Названы сроки действия российской вакцины от коронавируса

ФАН06:57

Дирижер Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Дирижер Владимир Спиваков опубликовал в своем Instagram публичное обращение к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, в котором отказался от ордена имени Франсиска Скорины, полученного из рук политика в 2014 году.
Gazeta.SPbвчера в 12:17
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Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ru12:29

Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфакс07:41
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