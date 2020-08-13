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РИА Новости
РИА Новости

Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

Вакцина, созданная в НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, обеспечит защиту от коронавируса минимум на два года, заявил директор научного центра Александр Гинцбург в эфире телеканала "Россия 1".В источнике
Александр Гинцбургучёный
Мы предполагаем, гарантируем по аналогии с другими вакцинами, созданными на этой платформе, что время действия этой вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет.
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Гинцбург: свойства вакцины от COVID-19 сохраняются не менее двух лет

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