Возникшие трудности могут привести к отсрочке анонса новой линейки флагманских смартфонов Компания Samsung может отменить анонс процессоров Exynos 2200 собственного производства, предназначенных для новой линейки флагманских смартфонов.
В рамках создания общественного пространства "Тучков буян" в центре Санкт-Петербурга планируется возвести парк с фонтанным комплексом, произвести реконструкцию набережной, а также построить подземный переход и общедоступный паркинг.
Из-за изменения климата ураганы будут чаще наблюдаться в более населенных регионах Международная группа ученых пришла к выводу, что изменение климата станет причиной расширения диапазона тропических циклонов.
В среду, 12 января, в сверкающем стеклом и металлом новом здании штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе, которое обошлось налогоплательщикам по обе стороны Атлантики в 1,2 миллиарда долларов, состоялась первая за последние два с половиной года встреча Совета Россия - НАТО (СРН).