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Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» не нуждается в модификации под штамм «омикрон»

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что образец российской вакцины "Спутник V", который будет работать против штамма коронавируса "омикрон", почти готов.
Российская газета
"Нет, остается та же самая рекомендация - вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через шесть месяцев", - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.
Интерфакс
Вакцина Moderna будет готова к осени, Pfizer – к весне.
Московский Комсомолец
Оба препарата являются мРНК-вакцинами в отличие от "Спутника V", который является векторной вакциной.
Интерфакс

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Гинцбург заявил, что вакцина «Спутник V» не нуждается в модификации под «омикрон»
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