Ряд энергетических компаний заявили госдепартаменту США, что в случае срыва поставок газа из России ему практически нет альтернативы, сообщает Рейтер со ссылкой на американских чиновников и два источника в сфере промышленности.
Выпуск Xbox One X и цифровой версии Xbox One S был прекращён перед выходом консоли нового поколения Xbox Series X. Далее в конце 2020 года было остановлено производство оригинальной Xbox One S, а ретейлерам оставалось распродавать запасы.
При повторной ревакцинации рекомендуется выбирать «Спутник Лайт», но людям старше 65 лет имеет смысл ставить два компонента вакцины «Спутник V». Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.