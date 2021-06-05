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Гинцбург заявил, что яйца не используются при производстве «Спутник V»

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Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил РБК, что Россия полностью зависит от импорта куриных яиц, которые необходимы для производства вакцин, в том числе от COVID-19.В источнике
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С чего всё началось

Гинцбург заявил, что для производства «Спутника V» не используют яйца

Центр имени Гамалеи не закупает яйца для производства своей вакцины, заявил РИА Новости его директор Александр Гинцбург.
РИА Новости08:58

Подробнее о событии

Гинцбург заявил, что яйца не используются при производстве «Спутник V»

РБК10:10

Гинцбург: Для производства вакцины «Спутник V» не нужны яйца

Российская газета09:34

Гинцбург: для производства «Спутника V» яйца не используются

RT на русском09:20

Гинцбург заявил о ненужности яиц при производстве «Спутника V»

Lenta.ru09:27

Гинцбург: для производства «Спутника» яйца не нужны

Smotrim.ru09:21

Гинцбург не подтвердил использование яиц для производства «Спутника V»

Известия09:28

Гинцбург заявил, что для производства «Спутника V» не используют яйца

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