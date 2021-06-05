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Ранее руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил РБК, что Россия полностью зависит от импорта куриных яиц, которые необходимы для производства вакцин, в том числе от COVID-19.

С чего всё началось Гинцбург заявил, что для производства «Спутника V» не используют яйца Центр имени Гамалеи не закупает яйца для производства своей вакцины, заявил РИА Новости его директор Александр Гинцбург. РИА Новости 08:58