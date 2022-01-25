Lenta.ruГинцбург заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 10 млн детей в течение полугодаДиректор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург призвал вакцинировать детей от COVID-19.Lenta.ruГинцбург подчеркнул, что у Минздрава РФ имеются возможности резко увеличить госзаказ на препарат.РЕН ТВВакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.ТАССВ декабре министерство здравоохранения РФ включило вакцинацию подростков от коронавируса в федеральный календарь прививок.Учительская газетаЧитать далееСвернутьiReactoriReactorМИР 24Радио 1REGNUMZnak.comТК ЗвездаНародные новостиПетербургский дневникАБНAmurMedia.ruЯмал-МедиаРосбалтРБКТелеканал 360°РИА Сахалин-КурилыУчительская газетаГазета.RuРоссийская газетаЦарьградКомсомольская правдаПодробнее о событииГинцбург призвал привить от коронавируса 10 миллионов детейSmotrim.ruвчера в 14:40Гинцбург заявил о необходимости привить 10 млн подростков за полгодаРБКвчера в 14:00Глава Центра Гамалеи Гинцбург: надо привить от ковида 10 млн подростков в России за полгодаТелеканал 360°вчера в 13:24Гинцбург заявил, что за полгода желательно привить около 10 млн подростковФонтанка.Рувчера в 13:42Гинцбург заявил, что около 10 млн подростков желательно привить от ковида за полгодаТАССвчера в 13:37Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: за полгода нужно привить от COVID десять миллионов подростковРИА Новостивчера в 13:49Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 10 млн детей в течение полугодаLenta.ruвчера в 13:05Показать ещёОценить2,3KПоделиться