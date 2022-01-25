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Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 10 млн детей в течение полугода

Директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург призвал вакцинировать детей от COVID-19.
Lenta.ru
Гинцбург подчеркнул, что у Минздрава РФ имеются возможности резко увеличить госзаказ на препарат.
РЕН ТВ
Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.
ТАСС
В декабре министерство здравоохранения РФ включило вакцинацию подростков от коронавируса в федеральный календарь прививок.
Учительская газета

Подробнее о событии

Гинцбург призвал привить от коронавируса 10 миллионов детей
Smotrim.ruвчера в 14:40
Гинцбург заявил о необходимости привить 10 млн подростков за полгода
РБКвчера в 14:00
Глава Центра Гамалеи Гинцбург: надо привить от ковида 10 млн подростков в России за полгода
Телеканал 360°вчера в 13:24
Гинцбург заявил, что за полгода желательно привить около 10 млн подростков
Фонтанка.Рувчера в 13:42
Гинцбург заявил, что около 10 млн подростков желательно привить от ковида за полгода
ТАССвчера в 13:37
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: за полгода нужно привить от COVID десять миллионов подростков
РИА Новостивчера в 13:49
Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 10 млн детей в течение полугода
Lenta.ruвчера в 13:05

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