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Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 10 млн детей в течение полугода

Директор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург призвал вакцинировать детей от COVID-19.
Lenta.ru
У Минздрава России есть возможности резко увеличить госзаказ на препарат, пока был небольшой пробный заказ, так как никто не мог спрогнозировать, какой будет спрос, пояснил Гинцбург.
РИА Новости
Гинцбург выразил надежду, что необходимость прививать детей "сейчас поймут большинство родителей".
ТАСС
В ноябре Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник М», которая предназначена для подростков от 12 до 17 лет.
ТК Звезда

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Гинцбург призвал привить от коронавируса 10 миллионов детей
Smotrim.ru14:40
Гинцбург заявил о необходимости привить 10 млн подростков за полгода
РБК14:00
Гинцбург заявил, что около 10 млн подростков желательно привить от ковида за полгода
ТАСС13:37
Гинцбург заявил, что за полгода желательно привить около 10 млн подростков
Фонтанка.Ру13:42
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: за полгода нужно привить от COVID десять миллионов подростков
РИА Новости13:49
Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать 10 млн подростков от COVID-19 в течение полугода
ТК Звезда13:24
Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 10 млн детей в течение полугода
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