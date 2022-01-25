Lenta.ruГинцбург заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 10 млн детей в течение полугодаДиректор Центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург призвал вакцинировать детей от COVID-19.Lenta.ruУ Минздрава России есть возможности резко увеличить госзаказ на препарат, пока был небольшой пробный заказ, так как никто не мог спрогнозировать, какой будет спрос, пояснил Гинцбург.РИА НовостиГинцбург выразил надежду, что необходимость прививать детей "сейчас поймут большинство родителей".ТАССВ ноябре Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник М», которая предназначена для подростков от 12 до 17 лет.ТК ЗвездаЧитать далееСвернутьРадио 1Радио 1REGNUMЯмал-МедиаZnak.comРБКРоссийская газетаТК ЗвездаУчительская газетаТелеканал 360°Вечерняя МоскваLife.ruIvbg.ruПодробнее о событииГинцбург призвал привить от коронавируса 10 миллионов детейSmotrim.ru14:40Гинцбург заявил о необходимости привить 10 млн подростков за полгодаРБК14:00Гинцбург заявил, что около 10 млн подростков желательно привить от ковида за полгодаТАСС13:37Гинцбург заявил, что за полгода желательно привить около 10 млн подростковФонтанка.Ру13:42Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург: за полгода нужно привить от COVID десять миллионов подростковРИА Новости13:49Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать 10 млн подростков от COVID-19 в течение полугодаТК Звезда13:24Гинцбург заявил о необходимости вакцинировать от COVID-19 10 млн детей в течение полугодаLenta.ru13:05Показать ещёОценить1,1KПоделиться