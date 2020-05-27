Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер в беседе с главным редактором Sport24 Самвелом Авакяном рассказал о своем мнении по возобновлению сезона в РПЛ и предложил продумать варианты по возвращению болельщиков на трибуны.

с чего всё началось

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер призвал продумывать варианты возвращений болельщиков на стадионы, передает Sport24. Российская премьер-лига (РПЛ), которая была приостановлена 17 марта из-за пандемии коронавируса, будет возобновлена 21 июня.

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