Коронавирус
Газета.RuГинер призвал продумывать варианты возвращений фанатов на стадионы
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер призвал продумывать варианты возвращений болельщиков на стадионы, передает Sport24. Российская премьер-лига (РПЛ), которая была приостановлена 17 марта из-за пандемии коронавируса, будет возобновлена 21 июня.
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Гинер: «Футбол без зрителей мало кому интересен, пора продумать варианты возвращения болельщиков на стадионы»
Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер в беседе с главным редактором Sport24 Самвелом Авакяном рассказал о своем мнении по возобновлению сезона в РПЛ и предложил продумать варианты по возвращению болельщиков на трибуны.Sport24.ru08:36
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Арестованных генералов МВД уволили со службы
Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
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Коммерсантъ 25 мая в 11:25
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Рост фактической безработицы в России до 5-6 миллионов человек по методике Международной организации труда к концу 2020 года не исключен, но антикризисные меры должны сохранить занятость, считают в министерстве труда и социальной защиты РФ.
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Для поступления в вуз потребуется электронная подпись
В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
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Экономика
ФАС может лишить «Открытие холдинг» приобретения трехлетней давности
ФАС может лишить «Открытие холдинг» приобретения трехлетней давности Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет развернуть сделку по продаже в 2017 году «Открытие холдингу» алмазодобытчика «АГД Даймондс».
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Известия 08:56
Политика
Путин предложил направить московских медиков в регионы
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
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Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии госпитализирован
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Ореанда-Новости 06:36
Экономика
Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми
Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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Общество
Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 05:18
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM 08:53
Общество
ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
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Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Российская газета вчера в 07:05
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Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Экономика
Российские миллиардеры за время пандемии разбогатели на $62 млрд
Во время пандемии коронавируса общее состояние долларовых миллиардеров из России выросло на $62 млрд, сообщает Forbes со ссылкой на свой счетчик, который оценивает изменения в режиме реального времени.
РБК вчера в 12:48
Здоровье
Свердловская область подошла к пику заболеваемости коронавирусом
Свердловская область уже подошла к пику заболеваемости коронавирусом.
Накануне.Ru 09:50
Путешествия
Туристы смогут получить до $185 за каждый день пребывания в Японии
Как отмечает Kyodo News, субсидии покроют до половины расходов путешественников во время пребывания в Японии.
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Общество
Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
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Вести.Ru вчера в 02:50
Здоровье
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
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Общество
Американский F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца
Американский истребитель F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с площадки авианосца.
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В Dota 2 появилось «Убийство на заказ»
Cyber.sports.ru 25 мая в 15:38
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Кремль прокомментировал возможность отмены ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к 24 июня, когда назначено проведение отложенного ранее парада Победы.
Московский Комсомолец 07:26
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
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По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38