Коронавирус

Газета.RuГазета.RuГинер призвал продумывать варианты возвращений фанатов на стадионы

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер призвал продумывать варианты возвращений болельщиков на стадионы, передает Sport24. Российская премьер-лига (РПЛ), которая была приостановлена 17 марта из-за пандемии коронавируса, будет возобновлена 21 июня.
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Гинер: «Футбол без зрителей мало кому интересен, пора продумать варианты возвращения болельщиков на стадионы»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер в беседе с главным редактором Sport24 Самвелом Авакяном рассказал о своем мнении по возобновлению сезона в РПЛ и предложил продумать варианты по возвращению болельщиков на трибуны.
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Евгений Гинер: «Футбол без зрителей мало кому интересен. Нужно продумать варианты с возвращением фанатов на стадионы»

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Евгений Гинер выступил за возвращение болельщиков на трибуны в чемпионате России

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Гинер призвал вернуть болельщиков на стадионы

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Гинер высказался о возобновлении чемпионата России по футболу

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Правительство Испании допускает возвращение болельщиков на стадионы к старту нового сезона

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Арестованных генералов МВД уволили со службы

Два заместителя начальника следственного департамента МВД генералы Александр Краковский и Александр Бирюков, обвиняемые в превышении должностных полномочий, уволены со службы по отрицательным мотивам.
Lenta.ru 25 мая в 09:51
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Экономика

РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки

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Общество

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Для поступления в вуз потребуется электронная подпись

В этом году при поступлении в вузы онлайн абитуриентам понадобится электронная подпись.
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Экономика

ФАС может лишить «Открытие холдинг» приобретения трехлетней давности

ФАС может лишить «Открытие холдинг» приобретения трехлетней давности Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет развернуть сделку по продаже в 2017 году «Открытие холдингу» алмазодобытчика «АГД Даймондс».
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Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу

Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
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Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
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Путин предложил направить московских медиков в регионы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва должна помочь регионам в борьбе с коронавирусом, направив туда медиков и лекарства, пишет РИА "Новости".
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Политика

Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии госпитализирован

Напомним, указом президента Игнатьев освобождён от должности главы Чувашии «в связи с утратой доверия».
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Экономика

Минфин перевел деньги в ПФР на выплаты семьям с детьми

Министерство финансов России перечислило в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей на поддержку семей с детьми, передают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минфина.
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ФСБ изъяла почти 200 единиц оружия у подпольных производителей

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России в ходе спецоперации изъяла у подпольных оружейников новейшие образцы автоматов Калашникова и еще почти 200 единиц оружия.
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Транзит российского газа через Польшу остановлен

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Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
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Космос

США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС

Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
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Как отмечает Kyodo News, субсидии покроют до половины расходов путешественников во время пребывания в Японии.
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Путин утвердил закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
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В Кронштадте разыскивают жаривших шашлыки на Вечном огне

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Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России.
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Американский F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с авианосца

Американский истребитель F-35 чуть не утонул в море сразу после старта с площадки авианосца.
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В Dota 2 появилось «Убийство на заказ»

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Кремль прокомментировал возможность отмены ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил журналистам на вопрос о возможности отмены ограничений в Москве к 24 июня, когда назначено проведение отложенного ранее парада Победы.
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Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела

По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
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