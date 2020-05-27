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ProstoProSportProstoProSportГинер призвал вернуть футбольных болельщиков на стадионы

Президент ЦСКА Евгений Гинер считает необходимым рассмотреть варианты с возвращением зрителей на стадионы после рестарта РПЛ, передает Spоrt24. По его словам, с одной стороны, все соскучились по футболу, но, с другой, матчи без зрителей больше напоминают товарищеские игры.
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Гинер: «Футбол без зрителей мало кому интересен, пора продумать варианты возвращения болельщиков на стадионы»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер в беседе с главным редактором Sport24 Самвелом Авакяном рассказал о своем мнении по возобновлению сезона в РПЛ и предложил продумать варианты по возвращению болельщиков на трибуны.
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