Коронавирус
ProstoProSportГинер призвал вернуть футбольных болельщиков на стадионы
Президент ЦСКА Евгений Гинер считает необходимым рассмотреть варианты с возвращением зрителей на стадионы после рестарта РПЛ, передает Spоrt24. По его словам, с одной стороны, все соскучились по футболу, но, с другой, матчи без зрителей больше напоминают товарищеские игры.
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Гинер: «Футбол без зрителей мало кому интересен, пора продумать варианты возвращения болельщиков на стадионы»
Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер в беседе с главным редактором Sport24 Самвелом Авакяном рассказал о своем мнении по возобновлению сезона в РПЛ и предложил продумать варианты по возвращению болельщиков на трибуны.Sport24.ru08:36
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Московский Комсомолец 09:00
Политика
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День проведения парада Победы 24 июня может стать выходным, не исключил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 07:49
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Киевский суд признал символику дивизии СС «Галичина» нацистской
Окружной административный суд в Киеве признал символику дивизии СС "Галичина" нацистской.
Газета.Ru 10:17
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
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Футбол
РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями
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Российская газета 12:29
Политика
Бывший глава Чувашии Игнатьев госпитализирован с пневмонией
С двусторонней пневмонией госпитализирован экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев. Об этом 27 мая сообщает «Коммерсант».
ИА Красная Весна 05:38
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Армия и оружие
Украина потребовала от России остановить насилие на Донбассе
Представительство Украины в ООН обратилось к России с призывом прекратить насилие на Донбассе.
Discover24 12:40
Общество
Умер советник президента «Лукойла» Сергей Малюков
Советник президента Лукойла Сергей Малюков умер 25 мая после продолжительной болезни, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 13:06
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36
Авто
В России появится автомобильный бренд CheryExeed
Компания Chery завершила процесс регистрации в России товарного знака и знака обслуживания нового автомобильного бренда CheryExeed.
Goroday.ru 25 мая в 10:23
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Киберспорт
Подписчики PS Plus получат бесплатно Call of Duty: WWII
Компания Sony неожиданно сообщила о бесплатной раздаче Call of Duty: WWII. Игру смогут загрузить подписчики PS Plus, начиная с 26 мая.
Goroday.ru 25 мая в 16:39
Армия и оружие
В Каспийске пройдет парад ко Дню Победы
Зори Табасарана 13:59
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
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Происшествия
В США начался бунт из-за смерти чернокожего после грубого ареста
В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, начался бунт после смерти чернокожего мужчины, пострадавшего в результате ареста с применением силы, сообщает ABC News.
Lenta.ru 05:37
Здоровье
Минздрав раскрыл новую методику подсчета статистики по коронавирусу
Ранее Минздрав утвердил новый порядок госпитализации больных с коронавирусом: в стационар будут направлять только пациентов в состоянии средней тяжести, в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:57
Политика
На грани гражданской войны находятся США, заявил Познер
Соединенные Штаты стоят на пороге гражданской войны, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 10:54
Общество
Отказ от карантина обернулся для Швеции масштабным кризисом
Сильнейший экономический спад и рост безработицы, которые переживает Швеция, несмотря на отказ от карантина на фоне пандемии коронавируса, грозят обернуться для страны полноценным кризисом, в том числе политическим.
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НХЛ объявила о плане доигровки сезона
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Еще в феврале издание speedme.ru опубликовало информацию о начале тестового производства обновленного Lada Largus с приставкой FL (Facelift), однако после этого новинка исчезла из поля зрения наших журналистов.
SpeedMe вчера в 14:14
Политика
Варшава просчиталась с русофобией – польский эксперт
Польский эксперт пояснил, что из-за антироссийской политики разрушились экономические связи Москвы и Варшавы.
REGNUM 13:28
Футбол
Агент Ван Бергена: «Зенит» не связывался со мной по поводу футболиста
Агент вингера «Херенвена» Митчелла Ван Бергена Санти Колк рассказал о слухе о том, что его клиент может перейти в «Зенит».
Нева Спорт 14:02
Общество
Ростовский губернатор пригрозил закрыть муниципалитеты на карантин
Никто не выезжает из этой территории, никто не въезжает на эту территорию.
REGNUM 08:56
Игры
Sony планирует представить PlayStation 5 уже 3 июня
Появилась новая информация о том, что компания Sony может провести цифровое мероприятие посвященное играм следующего поколения для PlayStation 5 уже на следующей неделе.
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Михаил Ефремов заявил о превращении артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов рассказал о том, как на артистов повлияли ограничения, которые были введены из-за эпидемии коронавируса.
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Около 80% российских врачей не доверяют статистике смертности от коронавируса
Согласно опросу компаний RNC Pharma и «Доктор на работе» 78% российских врачей сомневаются в официальных данных, связанных со смертностью от коронавируса.
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