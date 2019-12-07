РПЛ

PrognozistPrognozistГинер в шоке от судейства и предложил Егорову «застрелиться»

Фото:twitter.com/TulaFootball Скандал после матча «Краснодара» и ЦСКА набирает обороты: президент московского клуба был крайне недоволен судейством и даже позволил жесткое высказывание в отношении главы департамента судейства РПЛ Егорова: Гинер предложил ему «застрелиться».
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Гинер: «Егоров — конченый негодяй. Он должен застрелиться»

Президент ЦСКА Евгений Гинер после гостевого матча 19-го тура РПЛ с «Краснодаром» (1:1) подверг жесткой критике главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова.
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