Армия и оружие
Новостной фронтГиперзвуковой «Циркон» примут на вооружение в 2022 году
Представители российского оборонно-промышленного комплекса сообщили сроки принятия на вооружение новейшей гиперзвуковой ракеты. «Корабельный комплекс с ракетой «Циркон» должен быть принят на вооружение в 2022 году», — говорится в сообщении.
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с чего всё началось
Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируется принять на вооружение в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:52
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РИА Новости 08:15
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В Смоленске зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
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Оперштаб назвал причину пробки возле клиники ФМБА в Химках
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В Тульской области продлен запрет на работу ТЦ и залов ресторанов
Сегодня, 11 апреля, Губернатор Тульской области внес изменения в Указ «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
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Spiegel: США модернизировали ядерные боеголовки в Германии
Соединенные Штаты провели модернизацию почти 20 ядерных боеголовок, которые расположены на территории Германии, пишет журнал Spiegel.
Политическая Экспертиза вчера в 22:16
Общество
Собянин: ежедневно в Москве проводят 18 тысяч тестов на коронавирус
По словам градоначальника, ежедневно в Москве выполняют порядка 18 тысяч тестов на выявление данной инфекции.
Московский Комсомолец 08:18
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Процессуальные сроки продлеваются автоматически, так как в них не входят нерабочие дни, введенные указом президента России Путиным в рамках борьбы с коронавирусом, заявил секретарь пленума Верховного суда РФ Виктор Момотов на виртуальном Петербургском международном юридическом форуме «9 ½: Законы коронавируса», 11 апреля сообщает пресс-служба Верховного суда.
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Моногоспиталь на 100 пациентов с коронавирусной инфекцией оборудуют в больнице скорой медицинской помощи Таганрога.
Ёрш 04:42
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Москва приостанавливает работу большинства городских организаций
Газета.Ru вчера в 13:16
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Kursk.com 09:05
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ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры
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