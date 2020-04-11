Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируется принять на вооружение в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Представители российского оборонно-промышленного комплекса сообщили сроки принятия на вооружение новейшей гиперзвуковой ракеты. «Корабельный комплекс с ракетой «Циркон» должен быть принят на вооружение в 2022 году», — говорится в сообщении.

Гиперзвуковой «Циркон» примут на вооружение в 2022 году

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