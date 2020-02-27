Гиперзвуковую ракету "Циркон" после нескольких пусков с фрегата "Адмирал Горшков" в рамках испытаний планируется запустить с головной подлодки проекта 885 (шифр "Ясень") "Северодвинск". Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Гиперзвуковую ракету «Циркон» планируют запустить с подлодки проекта «Северодвинск» после серии пусков с фрегата «Адмирал Горшков». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

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