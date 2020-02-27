Армия и оружие

Мойка78Мойка78Гиперзвуковой «Циркон» запустят с подлодки «Северодвинск»

Гиперзвуковую ракету «Циркон» планируют запустить с подлодки проекта «Северодвинск» после серии пусков с фрегата «Адмирал Горшков». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.
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Источник: «Циркон» планируется запустить с подлодки «Северодвинск»

Гиперзвуковую ракету "Циркон" после нескольких пусков с фрегата "Адмирал Горшков" в рамках испытаний планируется запустить с головной подлодки проекта 885 (шифр "Ясень") "Северодвинск". Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:05

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Россия проведёт стрельбы гиперзвуковой ракетой «Циркон» с подлодки

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Гиперзвуковой «Циркон» запустят из-под воды

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Ридусвчера в 20:31

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REGNUM04:41

Гиперзвуковой «Циркон» планируют запустить с подлодки «Северодвинск»

РЕН ТВвчера в 20:08

Источник: «Циркон» планируется запустить с подлодки «Северодвинск»

ТАССвчера в 20:05
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ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»

Московский ЦСКА объявил о временном прекращении продажи билетов на матчи чемпионата России против "Уфы" и петербургского "Зенита".
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На Лондонской бирже цена нефти марки Brent упала почти на 4% ниже уровня открытия торговой сессии, следует из данных торгов.
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Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
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В Екатеринбурге командир взвода ДПС Михаил Кислицын грабил почтальонов и разыскивал сам себя.
Lenta.ru 07:57
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Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Газета.Ru 07:59
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Совет Федерации одобрил закон о поправках в Конституцию

Совет Федерации на пленарном заседании одобрил принятый Госдумой законопроект о поправках в Конституцию России, сообщает в среду, 11 марта, корреспондент «Известий».
Известия 08:34
Общество

Билли Айлиш обнажилась на концерте в знак протеста против бодишейминга

ФАН вчера в 14:59
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ушел на карантин

Толстой отправился на карантин после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета Парламентской ассамблеи в Европе.
BFM.ru 07:39
Шоу-бизнес

Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
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Доктор Мясников назвал два вопроса для определения депрессии

Ранее с интервью Вестям.Ru доктор Мясников назвал самые переоцененные болезни и лекарства, а также назвал оптимальное количество калорий в сутки.
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Общество

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Минск представил Москве новые проекты и предложения по поставкам нефти.
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Общество

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РБК 06:44
Политика

Байден лидирует на праймериз Демократической партии США

В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.
Газета.Ru 03:03
Политика

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину

В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
ИнфоСМИ 05:40
Происшествия

В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в ДТП с участием двух грузовиков и двух легковых иномарок в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 08:53
Футбол

Рома не полетит в Испанию на матч ЛЕ против «Севильи»

Итальянская "Рома" отказалась лететь в Испанию на матч 1/8 финала Лиги Европы против "Севильи", передает официальный сайт римского клуба.
Газета.Ru 09:03
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Наука

Ученые подтвердили права России на расширение шельфа в Арктике

Как сообщало ИА REGNUM, в 2001 году Россия подала заявку на признание за ней участка арктического шельфа, включающего хребет Ломоносова и поднятие Менделеева.
REGNUM 07:29
Общество

Лексус и Вован позвонили принцу Гарри и представились Гретой Тунберг

Сусанин 05:17
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце поделилась своими эмоциями после развода

Агата Муцениеце поделилась своими эмоциями после развода Агата Муцениеце рассказала, как решилась на развод.
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Украинские власти вводят трехнедельный общегосударственный карантин

На карантин закрываются все учебные заведения на трехнедельный срок.
ГЛАС.RU 09:10
Кино

Тизер «Новых мутантов» показал, как главные герои пользуются суперсилами

Лос-Анджелес, США, 11 марта 2020, 08:26 — REGNUM В сеть выложили новый тизер-трейлер предстоящего мрачного кинокомикса «Новые мутанты», в котором главные герои показывают свои суперсилы.
REGNUM 01:26
Происшествия

В Магнитогорске школьник умер на уроке

В одной из школ Магнитогорска (Челябинская область) на уроке скончался 17-летний подросток, сообщило региональное управление Следственного комитета.
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Экономика

Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
РБК 04:44
Политика

Генпрокуратура признала нежелательным Европейский фонд за демократию

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Новак рассказал о ценах на бензин после обвала на нефтяном рынке

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Экономика

Белоусов видит риски роста цен на бытовую технику и лекарства

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил о рисках роста цен на бытовую технику и лекарства в России из-за ослабления рубля.
ТАСС 08:25
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