Армия и оружие
Мойка78Гиперзвуковой «Циркон» запустят с подлодки «Северодвинск»
Гиперзвуковую ракету «Циркон» планируют запустить с подлодки проекта «Северодвинск» после серии пусков с фрегата «Адмирал Горшков». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.
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Гиперзвуковую ракету "Циркон" после нескольких пусков с фрегата "Адмирал Горшков" в рамках испытаний планируется запустить с головной подлодки проекта 885 (шифр "Ясень") "Северодвинск". Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:05
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Армия и оружие
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