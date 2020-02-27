Армия и оружие
Мойка78Гиперзвуковой «Циркон» запустят с подлодки «Северодвинск»
Гиперзвуковую ракету «Циркон» планируют запустить с подлодки проекта «Северодвинск» после серии пусков с фрегата «Адмирал Горшков». Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.
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с чего всё началось
Гиперзвуковую ракету "Циркон" после нескольких пусков с фрегата "Адмирал Горшков" в рамках испытаний планируется запустить с головной подлодки проекта 885 (шифр "Ясень") "Северодвинск". Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:05
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Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
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Apple и Эрмитаж выпустили пятичасовой фильм о музее
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В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса.
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Байден лидирует на праймериз Демократической партии США
В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.
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Банк Англии неожиданно понизил базовую ставку до 0,25%
Банк Англии неожиданно понизил базовую процентную ставку в среду на 0,5 процентного пункта (п.п.) - с 0,75% до 0,25%, исторического минимума.
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Заместитель председателя правительства республики Денис Белозеров дал поручения и рекомендации органам государственной и муниципальной власти в целях недопущения распространения вируса бешенства, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
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Следователи требуют арестовать челябинского депутата Алесю Субботину
Челябинск, 11 марта 2020, 11:07 — REGNUM В Челябинске следователи настаивают на аресте депутата Калининского райсовета Алеси Субботиной.
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В Пентагоне назвали условие предоставления Турции ЗРК Patriot
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Виктория Боня показала свои детские фотографии
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Депутаты Верховной рады Украины впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
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Сёмина в «Локомотиве» может сменить экс-тренер «Партизана» Николич
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Не ездить на общественном транспорте в час пик призвал Роспотребнадзор
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