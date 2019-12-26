Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что первый полк, вооруженный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард" заступил на боевое дежурство.
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Первый комплекс «Авангард» поставили на боевое дежурство

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