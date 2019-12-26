Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что первый полк, вооруженный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард" заступил на боевое дежурство.

Происшествия «Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки "Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.

Происшествия Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.

Общество Сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе сайтов и интернет-сервисов.

Политика В Черногории верующие протестуют против закона о вероисповедании В Сербской православной церкви боятся, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности, которую передадут непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.

Общество Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.

Шоу-бизнес Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Технологии В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения» В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.

Экономика Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.

Политика Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.