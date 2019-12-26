Армия и оружие
РИА НовостиГиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство
Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что первый полк, вооруженный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард" заступил на боевое дежурство.
Читать в источнике
Оценить415
Подробнее о событии
Показать все источники
Шойгу поставил на боевое дежурство «Авангард» и объявил 31 декабря - выходным
Комсомольская правда08:08
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 10:38, Ашберн
Общество
Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении
Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал своего брата Иудой. Оба брата Емельяненко продолжают карьеру в единоборствах.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Происшествия
«Новая газета» пожаловалась в суд на обыски и допрос журналистки
"Новая газета" подала в Тверской суд жалобу на действия следователей, которые устроили обыск дома у спецкорреспондента Юлии Полухиной, а затем ее допросили по делу общественной организации, известной, как ЧВК "Е.Н.О.Т", сообщила пресс-секретарь издания Надежда Прусенкова.
Происшествия
В МВД Казахстана заявили о 12 погибших при крушении самолета
В результате крушения самолета под Алма-Атой, по уточненным данным, погибли 12 человек и пострадали 49.
Транспорт
В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1
Политика
Россия и Катар подписали соглашения о безвизовом режиме
Россия и Катар подписали соглашение, отменяющее для граждан двух стран визовые формальности.
Здоровье
В Башкирии с нового года поменяется порядок записи к некоторым врачам
В Башкирии с нового года поменяется порядок записки к врачам узких специальностей.
Происшествия
Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм
В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Общество
Сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка
Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе сайтов и интернет-сервисов.
Политика
В Черногории верующие протестуют против закона о вероисповедании
В Сербской православной церкви боятся, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности, которую передадут непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.
Экономика
Сбербанк: ЦБ поставил мировой рекорд по жесткости регулирования
По мнению кредитной организации, за счёт действий регулятора Россия поставила мировой рекорд по жесткости регулирования банковской сферы.
Армия и оружие
Швеция увеличила расходы на армию под предлогом защиты от России
В последнее время в Швеции наблюдается активный рост военного бюджета.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Происшествия
В Новгороде мужчине с переломом поставили диагноз «беременность»
Тогда-то медики и поставили мужчине диагноз «беременность на 27-й неделе».
Общество
МВД предложило наказывать за пропаганду наркотиков в Интернете
МВД подготовило законопроект о введении уголовное ответственности за пропаганду наркотиков и культивирования наркосодержащих растений в Интернете.
Шоу-бизнес
Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом
Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Хоккей
Кручинин: долго тянулись формальности с обменом. Ждал, надеялся, сейчас выдохнул
Долго тянулись эти формальности с обменом: я ждал, надеялся. Получилось, поэтому сейчас выдохнул, стало полегче.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Экономика
Букмекерские конторы в России могут закрыться с 1 января
Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов 24 декабря направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Орешкину, в котором предложил принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор из-за изменений нормативной правовой базы.
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Космос
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Армия и оружие
ВСУ продолжает саботировать режим тишины
Киевские боевики обстреляли поселок Доломитный в окрестностях Горловки из миномета 82 мм и к/к пулеметов.