Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что первый полк, вооруженный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард" заступил на боевое дежурство.

Политика Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.

Происшествия В Алматы разбился пассажирский самолет В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.

Футбол РФС подтвердил отставку Егорова Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).

Происшествия Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.

Шоу-бизнес Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.

Экономика Украина озвучила потери от российских санкций Из-за новых российских санкций в отношении украинских промышленных товаров Украина потеряет 1,3% экспорта в Россию на сумму $31,2 млн.