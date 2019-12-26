Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что первый полк, вооруженный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард" заступил на боевое дежурство.
Читать в источнике
Комментировать253

Подробнее о событии

Шойгу поставил на боевое дежурство «Авангард» и объявил 31 декабря - выходным

Комсомольская правда08:08

Военный аналитик оценил постановку «Авангарда» на боевое дежурство

RT на русском07:12

Первый ракетный полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство

ТАСС05:48

В России заступил на боевое дежурство первый полк с комплексом «Авангард»

РБК06:01

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

РИА Новости05:51

РВСН: полк с комплексом «Авангард» заступил на боевое дежурство в Ивановской области

ТК Звезда08:20

На боевое дежурство заступил первый полк с «Авангардами»

Интерфакс06:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Политика

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Вести.Ru 08:45
Происшествия

Сухогруз врезался в набережную в Стамбуле при проходе Босфора

Судно-контейнеровоз Songa Iridium, ходящее под флагом Либерии, при проходе через Босфор врезалось в набережную в районе Румели Хисары в Стамбуле.
REGNUM 05:34
Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

В Алматы разбился пассажирский самолет Самолет Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, выполнявший регулярный рейс по маршруту Алматы—Нур-Султан, потерпел катастрофу при взлете.
Коммерсантъ 09:00
Происшествия

Обвинивший росгвардейцев в подкинутых наркотиках житель Омска погиб

РБК 06:44
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Ведомости 08:44
Общество

В Москве похищен лимузин Сталина

Говорит Москва 08:48
Культура

В «Один дома» Маколея Калкина заменили на Сильвестра Сталлоне

КиноПоиск 25 декабря в 08:10
Футбол

РФС подтвердил отставку Егорова

Российский футбольный союз (РФС) официально подтвердил отставку Александра Егорова с должности главы департамента судейства и инспектирования (ДСИ).
RT на русском 06:37
Фигурное катание

Туктамышева оценила свою короткую программу на чемпионате России

Фигуристка Елизавета Туктамышева представила свою короткую программу на чемпионате России в Красноярске.
Metaratings 09:01
Происшествия

Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве

В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
РБК 08:01
Политика

Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русских землях

Мэр Херсона Владимир Николаенко и депутаты городского совета ответили президенту России Владимиру Путину на слова о том, что юг Украины и в частности Причерноморье — это исконно русские территории.
Lenta.ru 00:31
Общество

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета вчера в 11:04
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК 08:51
Общество

В DNS заявили о планах построить город на Дальнем Востоке

DP.RU 08:23
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Армия и оружие

Раскрыты характеристики российской атомной подлодки пятого поколения

Российские разработчики представили макет перспективной атомной подводной лодки пятого поколения, разработка которой ведется в рамках проекта 545 «Лайка-ВМФ».
N+1 08:35
Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru 09:03
Футбол

Помощником Слуцкого в «Рубине» станет Олег Веретенников

Помощником главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого станет Олег Веретенников. Об этом 26 декабря сообщает «Чемпионат».
REGNUM вчера в 08:08
Общество

Москва потратит на празднование Нового года почти два миллиарда рублей

Москва потратит на празднование Нового года почти два миллиарда рублей (1,75 миллиарда), что на 12 процентов больше трат 2018 года.
Lenta.ru 08:10
Авто

Volkswagen зарегистрировал названия для трех новых кроссоверов

Автостат 06:57
Шоу-бизнес

Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
RT на русском вчера в 00:56
Экономика

Украина озвучила потери от российских санкций

Из-за новых российских санкций в отношении украинских промышленных товаров Украина потеряет 1,3% экспорта в Россию на сумму $31,2 млн.
ИА Новороссия 04:42
Происшествия

С младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

С ноги Марии Хачатурян, обвиняемой в убийстве своего 57-летнего отца, Федеральная служба исполнения наказаний сняла электронный браслет.
Вести.Ru 06:24
Происшествия

После ДТП с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

МВД возбудило уголовное дело после ДТП в Липецкой области, где опрокинулся рейсовый автобус.
Коммерсантъ вчера в 16:44
Общество

Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка

Технический сбой произошел в работе некоторых сервисов Альфа-банка.
ТАСС 08:51
Спорт

Шулепов о скандале с костюмом: я передаю образ Шиндлера, а не нациста

Российский фигурист Антон Шулепов рассказал об обиде, которую ему нанесли люди, неверно понявшие его задумку в произвольной программе текущего сезона и назвавшие самого спортсмена нацистом.
РИА Новости 08:32
Футбол

Никола Влашич: «Зенит» безумно силен, ЦСКА хочет финишировать вторым

После 19-и туров чемпионата России «Зенит» идет на первом месте, набрав 45 очков. ЦСКА располагается на четвертой строчке с 34-мя баллами.
ODDS.ru 04:48
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла при сдаче ГТО в бассейне

В подмосковном Воскресенске школьница погибла во время сдачи норм ГТО в бассейне. Об этом сообщат "Московский комсомолец".
Газета.Ru 08:30
Армия и оружие

Советский Т-62 выдержал попадание противотанковой ракеты

Танк Т-62 советского производства, который по-прежнему состоит на вооружении правительственных сил Сирии, выдержал попадание противотанковой ракеты, выпущенной террористами.
Lenta.ru вчера в 05:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное