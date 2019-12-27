Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что первый полк, вооруженный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард" заступил на боевое дежурство.
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Российскую оборону усилили «Авангардом». Новое оружие — послание для США

Телеканал 360°14:59

Первый комплекс «Авангард» поставили на боевое дежурство

РИА Новости10:04

Эксперт прокомментировал постановку «Авангарда» на боевое дежурство

RT на русском11:43

Шойгу поставил на боевое дежурство «Авангард» и объявил 31 декабря - выходным

Комсомольская правда08:08

В России заступил на боевое дежурство первый полк с комплексом «Авангард»

РБК06:01

Военные поставили первый комплекс «Авангард» на боевое дежурство

Российская газета07:45

Первый ракетный полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство

ТАСС05:48
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Происшествия

В Алматы разбился пассажирский самолет

Коммерсантъ 09:00
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
РИА Новости вчера в 16:44
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП в Саратовской области

Погибли три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону.
ТАСС 11:56
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
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Назван самый популярный смартфон в мире

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Российская газета 24 декабря в 15:52
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Политика

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После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.
REGNUM вчера в 19:23
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости вчера в 11:13
Фигурное катание

Орсер назвал чудом катание фигуристки Медведевой в сломанном ботинке

Наставник российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер назвал небольшим чудом успешное выступление своей подопечной в короткой программе на чемпионате России на коньках, ботинок одного из которых повреждён.
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Музыка

Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»

Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
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Кино

Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дэдпула» от Marvel

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Политика

Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:08
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
Политика

Путин и Лукашенко могут обсудить газовые вопросы до конца года

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер может провести телефонные переговоры по газовым вопросам с белорусским коллегой Александром Лукашенко до конца 2019 года.
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Авто

В Турции дебютировал новый автомобильный бренд

Под брендом TOGG собираются создавать несколько моделей электрокаров на общей модульной «тележке» с батареей, которая расположена под полом салона в местах колёсной базы.
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Политика

Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ Грицака

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и отправить его в запас.
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Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом

Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
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Умерла худрук «Современника» Галина Волчек

Художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек умерла на 87-м году жизни, сообщили в театре.
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Политика

Земан допустил отмену визита в Москву из-за оценки событий 1968 года

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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 12:22
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Рассекречены новинки от Hyundai для России в 2020 году

Компания Hyundai намерена до первой половины следующего года представить на российском рынке две новые модели Hyundai Solaris и Creta.
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На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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В Крыму нашли способ загрузить попавшие под западные санкции порты

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Песков назвал версию о теракте в Магнитогорске год назад слухами

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