Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиГиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что первый полк, вооруженный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард" заступил на боевое дежурство.
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Первый комплекс «Авангард» поставили на боевое дежурство

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Эксперт прокомментировал постановку «Авангарда» на боевое дежурство

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Первый ракетный полк «Авангарда» заступил на боевое дежурство

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РБК06:01

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Российская газета07:45

Аналитик прокомментировал заступление «Авангарда» на боевое дежурство

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