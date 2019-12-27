Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что первый полк, вооруженный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард" заступил на боевое дежурство.

Фигурное катание Орсер назвал чудом катание фигуристки Медведевой в сломанном ботинке Наставник российской фигуристки Евгении Медведевой канадский специалист Брайан Орсер назвал небольшим чудом успешное выступление своей подопечной в короткой программе на чемпионате России на коньках, ботинок одного из которых повреждён.

Шоу-бизнес Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.

Армия и оружие WikiLeaks опубликовал документы по химатаке в Думе Сайт WikiLeaks опубликовал новую партию документов, посвященных расследованию Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.

Политика Киев хочет в феврале запустить телеканал для жителей Донбасса Министерство культуры планирует запустить в феврале 2020 года украинский канал, ориентированный на жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Политика Мэр Херсона ответил на слова Путина об исконно русском Причерноморье Мэр Херсона Владимир Николаенко и более 30 депутатов городского совета раскритиковали заявление президента России Владимира Путина о том, что юг Украины и Причерноморье являются исконно русскими территориями.

Здоровье Стал известен график работы омских больниц в новогодние праздники В областном Минздраве рассказали о специальном графике, по которому будут работать медицинские учреждения с 1 по 8 января 2020 года.

Политика Зеленский уволил с военной службы бывшего главу СБУ Грицака Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить с военной службы бывшего главу Службы безопасности Украины Василия Грицака и отправить его в запас.

Происшествия Лимузин Сталина украли на севере Москвы На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.