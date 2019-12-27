Армия и оружие
РИА НовостиГиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство
Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что первый полк, вооруженный новейшим ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "Авангард" заступил на боевое дежурство.
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Шойгу поставил на боевое дежурство «Авангард» и объявил 31 декабря - выходным
Комсомольская правда08:08
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