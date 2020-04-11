Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируется принять на вооружение в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется принять на вооружение в 2022 году, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году

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