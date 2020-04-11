Армия и оружие
Вести ФМГиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году
Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется принять на вооружение в 2022 году, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
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с чего всё началось
Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируется принять на вооружение в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.ТАССвчера в 20:52
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Религия
В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи на самоизоляции
Священники советуют прочитать тропарь "Общее воскресение" и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа", — объяснил Легойда.
Клопс 07:03
Общество
Песков заявил об отсутствии решений о переносе парада Победы
Никаких решений по переносу парада Победы и других праздничных мероприятий не принималось.
Известия 07:48
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Происшествия
Из-за коронавируса закрывают 3 этаж теркорпуса Кинешемской ЦРБ
По согласованию с Роспотребнадзором принято решение закрыть на карантин третий этаж терапевтического корпуса Кинешемской ЦРБ.
Отдел N 05:02
Общество
Кафельников - о пропускном режиме в Москве: я свою свободу не отдам никому
Сообщалось, что в Москве будет введен пропускной режим из-за коронавируса. Кафельников оказался не согласен с такими мерами.
Газета.Ru 08:05
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Общество
Полицейские дежурят на всех въездах в Москву
Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
Здоровье
Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент 06:45
Музыка
Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию
В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Общество
Песков оценил сроки наступления пика заболеваемости коронавирусом в РФ
В течение двух недель станет понятно, приблизилась ли Россия к пику заболеваемости коронавирусом или нет.
Известия 07:10
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Общество
В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для борьбы с коронавирусом
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице 40 зданий поликлиник будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики коронавируса.
RT на русском 07:31
Общество
Подмосковье вводит пропускной режим
С 13 апреля в Подмосковье вводится пропускной режим для предотвращения распространения коронавируса, написал на своем сайте губернатор Андрей Воробьев.
Газета.Ru вчера в 13:57
Здоровье
Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко
Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
Общество
В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса
Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
Происшествия
Заключенные устроили бунт в иркутской колонии и вскрыли себе вены
В УФСИН, наоборот, заявляют о том, что заключенные якобы напали на сотрудника колонии после провокации со стороны одного из зачинщиков конфликта.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 11:41
Футбол
РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020
Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о готовности Санкт-Петербурга принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
Вести.Ru 06:47
Общество
YouTube вернул видео с интервью главврача Коммунарки Красовскому
Видеохостинг YouTube без объяснения причин восстановил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, который ранее был удалён с канала «RT на русском».
RT на русском 08:10
Общество
Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля
Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15
Общество
Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" оценил введение пропускного режима в Москве.
РИА Новости 01:56
Общество
В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
Здоровье
Минздрав назвал соль средством профилактики от коронавируса
Минздрав внес поваренную соль в список рекомендованных средств для профилактики коронавируса.
РИА Новости 09 апреля в 08:10
Футбол
Серия А может возобновиться 31 мая
Проведение матчей Серии А может быть возобновлено 31 мая. В пятницу карантин в Италии был официально продлен до 3 мая.
Матч ТВ 08:03
Общество
Пяти уральцам оформили протоколы за нарушение режима самоизоляции
Первые пять свердловчан получили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает телеграм-канал «СтопCOVID-19».
Новый День 06:40
Шоу-бизнес
Модель Ксения Пунтус показала шрамы на теле после падения из окна
Отечественная модель Ксения Пунтус продемонстрировала шрамы на теле, которые остались у нее после падения из окна.
Актуальные Новости 08:02
Политика
В Кремле рассказали об отсутствии потепления в отношениях РФ и США
В отношениях России и США потепления все еще не наблюдается, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 07:53
Общество
В Нью-Йорке появились братские могилы для умерших от коронавируса
Остров Харт в американском мегаполисе Нью-Йорке стал местом, где появились массовые захоронения погибших в результате пандемии коронавируса.
Росбалт вчера в 07:38
Происшествия
В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19
В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
Российская газета 07:59
Армия и оружие
В ЛНР обвинили Киев в стягивании боевой техники в Донбассе
RT на русском 07:54