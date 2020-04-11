Армия и оружие

Вести ФМВести ФМГиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году

Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» планируется принять на вооружение в 2022 году, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Гиперзвуковую ракету «Циркон» планируют принять на вооружение в 2022 году

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" планируется принять на вооружение в 2022 году. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
ТАССвчера в 20:52

Подробнее о событии

ТАСС: новейшую ракету «Циркон» могут принять на вооружение в 2022 году

URA.Ruвчера в 22:49

«Циркон» могут принять на вооружение в 2022 году

Коммерсантъ06:05

Новейшая ракета «Циркон» поступит на вооружение армии в 2022 году

News.ruвчера в 23:12

Назван год принятия «Циркона» на вооружение

Lenta.ru06:32

Гиперзвуковая ракета «Циркон» может поступить на вооружение в 2022 году

Life.ruвчера в 21:31

Гиперзвуковую ракету «Циркон» планируют принять на вооружение в 2022 году

ТАССвчера в 20:52

Гиперзвуковую ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году

Газета.Ruвчера в 20:45
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Религия

В РПЦ рассказали, как освятить вербы и куличи на самоизоляции

Священники советуют прочитать тропарь "Общее воскресение" и окропить вербы, а потом и куличи святой водой со словами "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа", — объяснил Легойда.
Клопс 07:03
Общество

Песков заявил об отсутствии решений о переносе парада Победы

Никаких решений по переносу парада Победы и других праздничных мероприятий не принималось.
Известия 07:48
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
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Происшествия

Из-за коронавируса закрывают 3 этаж теркорпуса Кинешемской ЦРБ

По согласованию с Роспотребнадзором принято решение закрыть на карантин третий этаж терапевтического корпуса Кинешемской ЦРБ.
Отдел N 05:02
Общество

Кафельников - о пропускном режиме в Москве: я свою свободу не отдам никому

Сообщалось, что в Москве будет введен пропускной режим из-за коронавируса. Кафельников оказался не согласен с такими мерами.
Газета.Ru 08:05
Общество

В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях

Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
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Общество

Полицейские дежурят на всех въездах в Москву

Численность наружных отрядов полиции увеличена в Москве, наряды Госавтоинспекции работают на всех въездах в Москву, они контролируют передвижение транспорта, уточняют причину въезда в столицу, сообщает ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 08:15
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Здоровье

Доктор Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ

В эфире программы «Соловьев Live» главврач ГКБ № 71 г. Москвы Александр Мясников сообщил, что применение аппаратов ИВЛ имеет некоторые риски.
Твой Континент 06:45
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Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
3,9K
Общество

Песков оценил сроки наступления пика заболеваемости коронавирусом в РФ

В течение двух недель станет понятно, приблизилась ли Россия к пику заболеваемости коронавирусом или нет.
Известия 07:10
2
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
1,9K
Общество

В Москве 40 поликлиник перепрофилируют для борьбы с коронавирусом

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице 40 зданий поликлиник будут перепрофилированы в амбулаторные центры диагностики коронавируса.
RT на русском 07:31
2
Общество

Подмосковье вводит пропускной режим

С 13 апреля в Подмосковье вводится пропускной режим для предотвращения распространения коронавируса, написал на своем сайте губернатор Андрей Воробьев.
Газета.Ru вчера в 13:57
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Здоровье

Коронавирус выявили во всех областях Украины — Ляшко

Киев, 11 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Коронавирусную инфекцию выявили во всех областях Украины, заявил 11 апреля на брифинге главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
REGNUM 03:42
1
Общество

В России расширили список сфер экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство расширило перечень отраслей экономики, более всего пострадавших от пандемии коронавируса.
РИА Новости 07:48
127
Происшествия

Заключенные устроили бунт в иркутской колонии и вскрыли себе вены

В УФСИН, наоборот, заявляют о том, что заключенные якобы напали на сотрудника колонии после провокации со стороны одного из зачинщиков конфликта.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 11:41
2,1K
Футбол

РФС заверил УЕФА в готовности Петербурга принять игры Евро-2020

Российский футбольный союз уведомил Союз европейских футбольных ассоциаций о готовности Санкт-Петербурга принять матчи перенесенного на 2021 год чемпионата Европы.
Вести.Ru 06:47
11
Общество

YouTube вернул видео с интервью главврача Коммунарки Красовскому

Видеохостинг YouTube без объяснения причин восстановил ролик с интервью главного врача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко Антону Красовскому, который ранее был удалён с канала «RT на русском».
RT на русском 08:10
19
Общество

Губернатор Кузбасса продлил режим самоизоляции до 19 апреля

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса продлится в Кузбассе до 19 апреля, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в обращении к жителям региона.
РИА Новости 07:15
5
Общество

Онищенко объяснил, зачем в Москве вводят пропускной режим

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" оценил введение пропускного режима в Москве.
РИА Новости 01:56
88
Общество

В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом

Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
13
Здоровье

Минздрав назвал соль средством профилактики от коронавируса

Минздрав внес поваренную соль в список рекомендованных средств для профилактики коронавируса.
РИА Новости 09 апреля в 08:10
403
Футбол

Серия А может возобновиться 31 мая

Проведение матчей Серии А может быть возобновлено 31 мая. В пятницу карантин в Италии был официально продлен до 3 мая.
Матч ТВ 08:03
Общество

Пяти уральцам оформили протоколы за нарушение режима самоизоляции

Первые пять свердловчан получили протоколы за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает телеграм-канал «СтопCOVID-19».
Новый День 06:40
9
Шоу-бизнес

Модель Ксения Пунтус показала шрамы на теле после падения из окна

Отечественная модель Ксения Пунтус продемонстрировала шрамы на теле, которые остались у нее после падения из окна.
Актуальные Новости 08:02
Политика

В Кремле рассказали об отсутствии потепления в отношениях РФ и США

В отношениях России и США потепления все еще не наблюдается, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 07:53
2
Общество

В Нью-Йорке появились братские могилы для умерших от коронавируса

Остров Харт в американском мегаполисе Нью-Йорке стал местом, где появились массовые захоронения погибших в результате пандемии коронавируса.
Росбалт вчера в 07:38
296
Происшествия

В Уфе СК проверит больницу, где зафиксировали вспышку COVID-19

В ведомстве уточняют, что следователи проверят факт возможного непринятия своевременных мер руководством больницы по предупреждению распространения коронавирусной инфекции среди медицинского персонала и пациентов больницы.
Российская газета 07:59
3
Армия и оружие

В ЛНР обвинили Киев в стягивании боевой техники в Донбассе

RT на русском 07:54
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