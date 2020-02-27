Армия и оружие

REGNUMREGNUMГиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года. Испытания проходили в Баренцевом море на фрегате проекта 22 350 «Адмирал Горшков», сообщили 26 февраля источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
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с чего всё началось

Источник: гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля - фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в январе выстрелил "Цирконом" из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне.
ТАССвчера в 20:21

Подробнее о событии

Источник: гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

ТАССвчера в 20:21

ТАСС: «Циркон» впервые испытали с корабля

Коммерсантъвчера в 21:59

Гиперзвуковую ракету «Циркон», о которой говорил Владимир Путин, впервые запустили с корабля

Эхо Москвывчера в 21:10

СМИ узнали о первом испытании ракеты «Циркон» с корабля

Известиявчера в 21:13

Гиперзвуковой «Циркон» впервые запустили с корабля

РЕН ТВвчера в 20:30

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

REGNUMвчера в 22:00

Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Газета.Ruвчера в 23:50
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Общество

Роспотребнадзор назвал возможные пути заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через грязные руки и воду, поэтому необходимо строго соблюдать правила гигиены - мыть руки, лицо, протирать гаджеты, держать в чистоте жилье, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество

В Нью-Дели во время беспорядков погибли 17 человек

REGNUM вчера в 00:02
Экономика

ЦБ обнаружил поддельную монету номиналом один рубль

Банк России обнаружил в 2019 году поддельную монету номиналом в один рубль, говорится в отчете регулятора.
РИА Новости вчера в 08:24
Финансы

Россияне положили на текущие счета в банках рекордную сумму

За последние три года объем сбережений россиян на текущих счетах практически удвоился.
РБК вчера в 22:15
Происшествия

Поиск детей, пропавших в море в Сочи, приостановили из-за погоды

Работа вертолета и катеров, занятых в поиске двух детей, пропавших в море в Сочи, приостановлена из-за ухудшения погоды, сообщил журналистам начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев.
РИА Новости вчера в 07:02
Экономика

Минприроды предложило бизнесу оплачивать утилизацию упаковки и товаров

Механизм РОП создан в целях стимулирования бизнеса к утилизации товаров и их упаковки после использования.
РБК вчера в 16:26
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК вчера в 12:22
Общество

В ЦБ рассказали о новой схеме мошенничества «такси от банка»

В Центробанке рассказали о новой мошеннической схеме для похищения денег со счетов граждан — «такси от банка».
Известия вчера в 16:00
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия вчера в 05:29
Хоккей

«Колорадо» переиграл «Баффало» в дебютной игре Наместникова

Газета.Ru вчера в 23:01
Политика

Шнуров назвал политических оппонентов «петухами»

Музыкант и член Партии роста Сергей Шнуров в Instagram опубликовал новое стихотворение, на этот раз посвященное партии "Единая Россия".
Газета.Ru вчера в 05:08
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершена попытка покушения

Lenta.ru вчера в 15:05
Происшествия

В Волгоградской области поймали двух разбойников-экстремистов

В отношении разбойников-экстремистов возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.
МТВ онлайн 00:15
Происшествия

Экипажу Diamond Princess позволили покинуть лайнер

АБН 00:02
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $52

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,64% - до $51,94 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 05:07 мск.
ТАСС вчера в 21:10
Общество

Российские пивовары попросили ужесточить требования к составу пива

Российские пивовары попросили не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать его замену зерном и зернопродуктами.
Известия вчера в 21:59
Политика

Трамп пообещал «относительно быстро» создать вакцину от коронавируса

Работа над вакциной от коронавируса идет хорошо, она может быть создана довольно быстро, заявил в четверг журналистам президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 19:02
Армия и оружие

Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций

Министерство обороны России ко Дню Сил специальных операций опубликовало видео, на котором показана работа российского спецназа.
RT на русском вчера в 22:41
Политика

Захарова назвала жалким зрелищем поведение журналисток из Грузии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток с телеканалов Imedi и 1TVGe, устроивших крик и толкотню в ходе попыток задать вопросы главе МИД РФ Сергею Лаврову.
REGNUM вчера в 01:35
Политика

Российско-турецкие переговоры по Идлибу в Анкаре завершились

Проходившие в Анкаре переговоры РФ и Турции по ситуации в сирийском Идлибе завершились.
Политика Сегодня вчера в 15:53
Авто

Компания Kia в октябре представит новый логотип

В октябре 2020 года компания Kia представит свой новый логотип.
Новые автомобили 25 февраля в 10:46
Происшествия

В Элисте в девятиэтажном доме произошёл хлопок газа

«В 22:10 поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома в Элисте — во 2-м микрорайоне, дом 15», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы МЧС.
RT на русском вчера в 15:20
Культура

Коллеги Влада Листьева анонимно написали имя его убийцы

ToDay News Ufa вчера в 11:45
Шоу-бизнес

Катя Жужа вышла замуж за миллионера Артема Маркелова

В конце мая прошлого года Катя и Артем устроили свадебную церемонию в США, а теперь решили узаконить свои отношения в России.
Uznayvse.ru 25 февраля в 09:25
Политика

Песков ответил на слова Суркова об «обнулении президентских сроков»

Ранее экс-помощник президента РФ Владислав Сурков не исключил, что после внесения поправок в Конституцию может возникнуть необходимость в «обнулении» президентских сроков.
News.ru вчера в 04:39
Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Религия

Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание

Главы и представители шести поместных церквей проведут в среду встречу в столице Иордании Аммане, в ходе которой обсудят ситуацию в православном мире из-за действий Константинопольского патриархата на Украине и пути предотвращения глобального раскола.
РИА Новости 25 февраля в 17:30
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Мария Шарапова, которая на протяжении полутора десятилетий могла считаться самым узнаваемым персонажем не только российского тенниса, но и всего российского спорта, объявила о завершении карьеры.
Коммерсантъ вчера в 10:15
Наука

Разработали метод ранней диагностики рака пищевода по дыханию

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на журнал Gut, одним из симптомов ранней стадии рака или предракового состояния пищевода является наличие синдрома Баррета.
ToDay News Ufa вчера в 18:49
Политика

Соловьев выгнал бывшего украинского депутата из студии после спора об УПА

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал бывшего депутата Верховной рады Украины Александра Ковтуненко из студии программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» после спора об Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России).
Lenta.ru вчера в 22:55
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