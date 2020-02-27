Армия и оружие
REGNUMГиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года. Испытания проходили в Баренцевом море на фрегате проекта 22 350 «Адмирал Горшков», сообщили 26 февраля источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
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с чего всё началось
Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля - фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в январе выстрелил "Цирконом" из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне.ТАССвчера в 20:21
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Гиперзвуковую ракету «Циркон», о которой говорил Владимир Путин, впервые запустили с корабля
Эхо Москвывчера в 21:10
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