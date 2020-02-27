Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля - фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в январе выстрелил "Цирконом" из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне.

с чего всё началось

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года. Испытания проходили в Баренцевом море на фрегате проекта 22 350 «Адмирал Горшков», сообщили 26 февраля источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.

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