Армия и оружие

REGNUMREGNUMГиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые была пущена с корабля в январе 2020 года. Испытания проходили в Баренцевом море на фрегате проекта 22 350 «Адмирал Горшков», сообщили 26 февраля источники в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
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Источник: гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля - фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в январе выстрелил "Цирконом" из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне.
ТАССвчера в 20:21

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Новейшую гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Газета.Ruвчера в 23:50

Источник: гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

ТАССвчера в 20:21

ТАСС: «Циркон» впервые испытали с корабля

Коммерсантъвчера в 21:59

СМИ узнали о первом испытании ракеты «Циркон» с корабля

Известиявчера в 21:13

Гиперзвуковую ракету «Циркон», о которой говорил Владимир Путин, впервые запустили с корабля

Эхо Москвывчера в 21:10

Гиперзвуковой «Циркон» впервые запустили с корабля

РЕН ТВвчера в 20:30

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

REGNUMвчера в 22:00
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Политика

Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР

Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Московский Комсомолец вчера в 10:32
Спорт

Шарапова возглавила список самых высокооплачиваемых спортсменов России

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия, который возглавила Мария Шарапова, объявившая накануне о завершении карьеры теннисистки.
Вести.Ru 03:35
Музыка

В Стамбуле кошка вышла на сцену во время концерта

Однажды во время дефиле Esmod International Fashion Show животное запрыгнуло на подиум и стало вылизываться, время от времени кошка пытаясь ухватить проходящих мимо моделей, но те никак не реагировали.
Большая Азия вчера в 08:06
Происшествия

Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске

В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Вести.Ru вчера в 04:25
Политика

Брата Виктора Ющенко лишили докторской степени за плагиат

На Украине пришла к логическому завершению скандальная история, разгоревшаяся вокруг старшего брата экс-президента Украины Виктора Ющенко, которого обвинили в плагиате докторской диссертации.
Евразия Daily 03:06
Политика

Комитет министров Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург

Запланированное на май заседание комитета министров Совета Европы перенесли из Грузии во Францию.
Городовой 01:05
Общество

Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
РИА Новости 02:19
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
Армия и оружие

Сирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе

Lenta.ru 01:04
Экономика

«Норникель» просит поддержать расходы на реновацию жилья из бюджета

"Норильский никель" предлагает бюджету взять на себя половину расходов на реновацию жилищного фонда Норильска объемом 85 миллиардов рублей, а также субсидировать кредитную ставку на строительство судов ледового класса и обновление портовой инфраструктуры, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости 02:21
Политика

В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

Выбор 22 апреля датой общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ никак не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:42
Происшествия

Липчанин убил ребёнка, напал на жену и покончил жизнь самоубийством

Ночью с 26 на 27 февраля женщина 1983 года рождения позвонила в полицию и сообщила, что её и двух её детей (11 лет и четыре года) ранил ножом её муж.
REGNUM 03:27
Экономика

В Союзе пивоваров рассказали о формуле минимальной цены на пиво

В марте 2019 года газета «Известия» сообщала, что в Национальном союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с инициативой установить минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.
RT на русском вчера в 03:07
Политика

На сайте президента Украины нашли ошибки в биографии Зеленского

Зеленский победил на выборах президента Украины, которые прошли в апреле 2019 года.
РИА Новости 04:06
Общество

Какие изменения ждут россиян после 1 марта

Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.
Вести.Ru 25 февраля в 02:35
Армия и оружие

В ДНР опасаются провокаций Киева с использованием артиллерии

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков в Донбассе с использованием артиллерии и минометов.
РИА Новости 02:34
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей

С 1 марта Россия решила приостановить полеты в Южную Корею.
Алтайская правда вчера в 21:55
Армия и оружие

«Гром» победы: ударные дроны уничтожат ракетные комплексы противника

Благодаря «Громам» беспилотники смогут уничтожать и объекты противника в оперативной глубине, в том числе позиции ракет средней и меньшей дальности, пояснил эксперт.
Известия вчера в 16:01
Музыка

Назван представитель России на «Евровидении-2020»

Lenta.ru 03:35
Происшествия

Родители сообщили о деле об убийстве знакомой фигурантов дела «Сети»

РБК 04:48
Общество

В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика

Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
RT на русском 04:15
Авто

Geely выпустила новый кроссовер с «защитой от коронавируса»

Geely выпустила кроссовер с «защитой от коронавируса».
Car.ru вчера в 05:15
Происшествия

В Иркутске мужчина умер после применения электрошокера полицейскими

Следственные органы в Иркутске возбудили уголовное дело в отношении сотрудников полиции, которые незаконно применили электрошокер, чтобы разбудить пассажира такси, в результате молодой человек умер.
ТАСС 00:32
Финансы

Курс евро поднялся выше 72 рублей

Последний раз курс евро находился выше отметки в 72 рубля 12 сентября 2019 года. Курс доллара увеличился на 0,5%, до 65,8 рубля.
ТАСС 04:19
Политика

Суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги, который 18 февраля вынес решение против России по жалобе бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа, опирался в том числе на Договор о принятии Крыма в состав Российской Федерации 2014 года как на свидетельство того, что Россия пользуется механизмом временного применения международных договоров во всей их целостности.
РБК вчера в 23:00
Общество

Россия нашла способ не платить Грузии 10 млн евро по решению ЕСПЧ

Ранее похожий механизм был использован Конституционным судом, который разрешил России не платить присужденную ЕСПЧ экс-акционерам ЮКОСа компенсацию в $1,866 млрд.
Ведомости вчера в 16:13
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Финансы

Доля сбережений на текущих счетах в банках достигла рекорда, пишет РБК

Аналитики отмечают, что за три года объем сбережений россиян на счетах почти удвоился.
РИА Новости 04:29
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК вчера в 12:22
Политика

Песков заявил, что Кремль не инициировал увековечивание памяти Немцова

Кремль не выдвигал инициативы по увековечиванию памяти политика Бориса Немцова.
ТАСС 04:35
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