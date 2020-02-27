Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuГиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа. По их словам, в январе ракету запустил фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".
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Источник: гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Новейшую российскую гиперзвуковую ракету "Циркон" впервые испытали с корабля - фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в январе выстрелил "Цирконом" из акватории Баренцева моря по наземной цели на военном полигоне.
ТАССвчера в 20:21

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Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

Газета.Ru04:58

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

REGNUMвчера в 22:00

СМИ узнали о первом испытании ракеты «Циркон» с корабля

Известиявчера в 21:13

ТАСС: «Циркон» впервые испытали с корабля

Коммерсантъвчера в 21:59

Гиперзвуковую ракету «Циркон», о которой говорил Владимир Путин, впервые запустили с корабля

Эхо Москвывчера в 21:10

Гиперзвуковой «Циркон» впервые запустили с корабля

РЕН ТВвчера в 20:30

Источник: гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

ТАССвчера в 20:21
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