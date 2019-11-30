Армия и оружие

REGNUMREGNUMГиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики. Пуск был осуществлен по цели на полигоне «Пембой», который расположен к северо-востоку от Воркуты.
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Источники: испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» впервые провели в Арктике

Истребитель МиГ-31К в середине ноября впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике по полигону Пембой (расположен к северо-востоку от Воркуты). Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС06:15

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ТАСС сообщил о первых испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Арктике

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Авиационный ракетный комплекс «Кинжал». История проекта, характеристики и мнение экспертов

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СМИ: в Арктике прошли испытания ракеты «Кинжал»

Коммерсантъ06:41

Ракету «Кинжал» впервые испытали в Арктике

Российская газета06:33
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