Армия и оружие

REGNUMREGNUMГиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике

Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики. Пуск был осуществлен по цели на полигоне «Пембой», который расположен к северо-востоку от Воркуты.
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Источники: испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» впервые провели в Арктике

Истребитель МиГ-31К в середине ноября впервые выстрелил гиперзвуковой ракетой "Кинжал" в российской Арктике по полигону Пембой (расположен к северо-востоку от Воркуты). Об этом ТАСС сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.
ТАСС06:15

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Россия испытала гиперзвуковую ракету «Кинжал» в Арктике

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Комсомольская правда06:35

ТАСС сообщил о первых испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в Арктике

РБК07:42

Источники: испытания гиперзвуковой ракеты «Кинжал» впервые провели в Арктике

ТАСС06:15
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