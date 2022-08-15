"По нашим оценкам, более 5 миллиардов людей могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для её предотвращения", - говорится в документе, опубликованном в журнале Nature Food.
Сегодня был создан консультативный совет по вопросам деоккупации Крыма, чтобы координировать все меры и проекты в этом направлении и обеспечить деятельность "Крымской платформы", - сказал Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.