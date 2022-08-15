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Глава АКРА Сухов допустил рост цен на нефть Brent до $110 за баррель к концу 2022 года

Глава АКРА Михаил Сухов заявил, что цены на нефть марки Brent к концу 2022 года вырастут, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru
В то же время глава АКРА считает маловероятным полное эмбарго со стороны Европы на нефть из России.
ПРАЙМ
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители.
ПРАЙМ
К концу 2022 года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.
ПРАЙМ

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Глава АКРА предположил, что стоимость нефти марки Brent увеличится до $110 за баррель
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Глава АКРА Сухов допустил рост цен на нефть Brent до $110 за баррель к концу 2022 года
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