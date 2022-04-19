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Глава АКРА Сухов: отказ от нефти и газа из России вызовет ценовой шок в ЕС

Резкий отказ Европы от российских нефти и газа повлечет за собой ценовой шок в Европе, в результате чего регион может ускоренными темпами перейти на возобновляемую энергетику, заявил РИА Новости генеральный директор АКРА Михаил Сухов.
РИА Новости
Как уточнил Сухов, к концу 2021 года российские поставки угля составляли 46% от общего объема импорта Европы, газа - 38%, нефти - 26%.
РИА Новости
По ожиданиям агентства, период высоких, но волатильных цен на нефть и газ будет наблюдаться еще 1-2 года независимо от того, какое решение будет принято в Европе относительно российских углеводородов.
РИА Новости
Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели ряд антироссийских санкций, среди которых отказ Евросоюза с августа 2022 года от импорта российского угля.
ПРАЙМ

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Сухов: Резкий отказ Европы от российских углеводородов вызовет ценовой шок и дефицит
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