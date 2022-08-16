Пример того, как Москва требованием к Западу платить за газ только рублями укрепила свою экономику, и некоторые антироссийские шаги США побудили другие страны начать отказываться от доллара, пишет китайское издание Global Times.
Инициатива ведомства вызвала негативную реакцию у представителей рынка - взамен ограничения 60 тыс. руб. они предложили другую сумму - 600 тыс. руб. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков добавил, что он не знает "откуда и зачем появился такой закон".
"Украине будет требоваться все большая и большая военная и финансовая поддержка от иностранных партнёров, и значение лидерской роли США лишь растет, но в то же время лагерь сторонников диалога во главе с Германией, Францией и Италией будет приобретать все большее влияние, оказывая давление на украинские власти с целью возобновления переговоров с Россией", — написал Шелиговский.
Часть бывших афганских спецназовцев присоединилась к украинским нацистским группировкам, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.