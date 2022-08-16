"Украине будет требоваться все большая и большая военная и финансовая поддержка от иностранных партнёров, и значение лидерской роли США лишь растет, но в то же время лагерь сторонников диалога во главе с Германией, Францией и Италией будет приобретать все большее влияние, оказывая давление на украинские власти с целью возобновления переговоров с Россией", — написал Шелиговский.