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Глава АКРА Сухов спрогнозировал рост экономики России летом 2023 года

Российская экономика начнет восстановление летом 2023 года, при этом ожидать быстрого роста не стоит.
Известия
Глава АКРА Михаил Сухов рассказал, когда экономика России начнет восстанавливаться.
Lenta.ru
"Если брать возврат к реальным стоимостным значениям 2021 года, то экономика РФ начнет восстанавливаться в 2023 году, начиная с лета", – заявил Сухов РИА Новости.
РЕН ТВ
На этом фоне финансовые власти ожидают спада ВВП России по итогам года.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава АКРА Сухов спрогнозировал начало восстановления экономики России
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