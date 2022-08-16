Согласно данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, снизилась по итогам первой декады августа на 0,1 процентного пункта - до 6,83% годовых с 6,93% в третьей декаде июля.
"По вкладам ставка будет находиться в диапазоне от 5% до 6% годовых: сейчас рублей на рынке много, банки не нуждаются в рублевой ликвидности", - поделился ожиданиями по стоимости рублевых вкладов в конце текущего года глава АКРА.
Как клиенты российских банков остались без приложений на iPhone Мобильное приложение Сбербанка было удалено из магазинов приложений App Store и Google Play в апреле, после попадания Сбербанка в американский список SDN (Specially Designated Nationals), который подразумевает введение самых жестких блокирующих санкций.
В ночь на вторник, 16 августа, Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по поселку Родаково в Луганской народной республике (ЛНР) четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.