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Глава АКРА Сухов: ставка Центробанка может снизиться до семи процентов к концу года

Банк России может снизить ключевую ставку до 7% к концу текущего года, поделился ожиданиями в интервью РИА Новости гендиректор АКРА Михаил Сухов.
ПРАЙМ
Согласно данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, снизилась по итогам первой декады августа на 0,1 процентного пункта - до 6,83% годовых с 6,93% в третьей декаде июля.
РИА Новости
"По вкладам ставка будет находиться в диапазоне от 5% до 6% годовых: сейчас рублей на рынке много, банки не нуждаются в рублевой ликвидности", - поделился ожиданиями по стоимости рублевых вкладов в конце текущего года глава АКРА.
РИА Новости
Крупнейшие банки уже объявили о планах снизить ставки по кредитам, также опустятся и ставки по вкладам.
Общественная служба новостей

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