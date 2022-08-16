"По вкладам ставка будет находиться в диапазоне от 5% до 6% годовых: сейчас рублей на рынке много, банки не нуждаются в рублевой ликвидности", - поделился ожиданиями по стоимости рублевых вкладов в конце текущего года глава АКРА.