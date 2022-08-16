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Глава АКРА ждет в 2022 году падения средней ставки по вкладам в России вплоть до 5%

Глава АКРА Михаил Сухов заявил, что к концу 2022 года может произойти падение средней ставки по вкладам.
Lenta.ru
Согласно данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, снизилась по итогам первой декады августа на 0,1 процентного пункта - до 6,83% годовых с 6,93% в третьей декаде июля.
РИА Новости
"По вкладам ставка будет находиться в диапазоне от 5% до 6% годовых: сейчас рублей на рынке много, банки не нуждаются в рублевой ликвидности", - поделился ожиданиями по стоимости рублевых вкладов в конце текущего года глава АКРА.
РИА Новости
Остальные центральные банки повышали ставки в совокупности 225 раз с начала текущего года.
ПРАЙМ

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