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Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей

В этом году курс доллара колебался на Московской бирже в диапазоне от 72 до 78 рублей, большую часть времени — в районе 75 рублей за доллар. Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.В источнике
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Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей

Курс доллара вряд ли достигнет трехзначной отметки до конца 2021 года, не стоит прогнозировать и массовый исход нерезидентов с российских рынков, заявил в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
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