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Экономика

Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей

В этом году курс доллара колебался на Московской бирже в диапазоне от 72 до 78 рублей, большую часть времени — в районе 75 рублей за доллар. Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.В источнике
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С чего всё началось

Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей

Курс доллара вряд ли достигнет трехзначной отметки до конца 2021 года, не стоит прогнозировать и массовый исход нерезидентов с российских рынков, заявил в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
РИА Новостивчера в 00:04

Подробнее о событии

Аналитики рассказали, как заработать летом с помощью валюты

URA.Ru22:56

Шансы доллара достичь отметки в 100 рублей оценили

Телеканал 360°вчера в 03:41

Глава АКРА Сухов оценил перспективы рубля в 2021 году

ФАНвчера в 03:21

Аналитик оценил вероятность увеличения курса доллара до ста рублей в 2021 году

Life.ruвчера в 03:20

Аналитик оценил вероятность доллара по 100 рублей

Lenta.ruвчера в 01:28

Эксперт предрек несокрушимость российского рубля в 2021 году

РЕН ТВвчера в 00:27

Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей

РИА Новостивчера в 00:04
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ИноСМИ17:05

Десятки людей стянулись в поселок после случайного выстрела сотрудника ДПС

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Известиявчера в 14:04

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Наталья Громушкина не часто принимает участие в телевизионных шоу: лет д-цать назад это были «Танцы со звездами», а теперь актриса соревнуется с коллегами в проекте «Три аккорда» на Первом канале.
StarHit.ru28 мая в 11:00

Фанаты освистали игроков «Сити» и «Челси» на финале ЛЧ во время акции BLM

Встреча проходит на стадионе "Драгау" в Порту (Португалия).Перед началом матча игроки обеих команд и главный арбитр Матеу Лаос встали на колено, поддержав акцию Black Lives Matter («Жизни черных важны», — прим.)Эти действия были освистаны болельщиками.
Soccer.ruвчера в 16:11