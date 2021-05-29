Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей
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Глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов оценил вероятность роста стоимости доллара до 100 рублей.
Пока нет предпосылок к тому, что курс доллара достигнет трехзначной отметки до конца 2021 года.
На вопрос журналистов о том, чего точно не произойдет в ближайшие месяцы, Сухов заявил, что «зимы», но на фоне изменения климата превращение «летнего града в снег» вполне вероятно.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате.
С чего всё началось
Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей
Курс доллара вряд ли достигнет трехзначной отметки до конца 2021 года, не стоит прогнозировать и массовый исход нерезидентов с российских рынков, заявил в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
РИА Новости00:04