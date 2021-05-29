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Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей

В этом году курс доллара колебался на Московской бирже в диапазоне от 72 до 78 рублей, большую часть времени - в районе 75 рублей за доллар. Петербургский международный экономический форум в 2021 году пройдет 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.В источнике

С чего всё началось

Глава АКРА оценил, сможет ли курс доллара в 2021 году достичь ста рублей

Курс доллара вряд ли достигнет трехзначной отметки до конца 2021 года, не стоит прогнозировать и массовый исход нерезидентов с российских рынков, заявил в интервью РИА Новости глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в преддверии Петербургского международного экономического форума.
РИА Новости00:04

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Шансы доллара достичь отметки в 100 рублей оценили

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В Новосибирской области возбудили дело из-за ранения полицейским нарушителя при задержании

Следственные органы Новосибирской области возбудили дело о превышении должностных полномочий полицейским, который непроизвольно выстрелил в голову мужчине, оказавшему сопротивление при задержании, сообщает управление СК по региону.
ТАСС03:51

Премьера многопользовательской ролевой игры The Elder Scrolls Online для PS5 и Xbox Series X перенесена

Издательство Bethesda Softworks уведомило поклонников The Elder Scrolls Online о том, что премьера обновленной версии многопользовательской ролевой игры для консолей нового поколения PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S немного задержится - теперь выход должен состояться 15 июня, то есть на неделю позже прежде намеченного срока.
Gamemag.ru26 мая в 08:40