Что касается прямых денежных выплат населению, на которых настаивают многие экономисты, то Россия уже «идет по достаточно эффективному пути адресной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения», считает экс-зампред ЦБ.

с чего всё началось

Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РБК рассказал о возникновении эффекта «горлышка» при увеличении расходов на государственную поддержку экономики.

Глава АКРА рассказал об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

Шоу-бизнес Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен. 61

Кино Скончался французский актер Мишель Пикколи Французский актер кино и театра Мишель Пикколи скончался от инсульта на 95-м году жизни, сообщает AFP со ссылкой на его семью и друзей. 5

Общество В Минздраве назвали число медиков, получивших дополнительные выплаты В Минздраве назвали число медиков, которые работают с больными коронавирусом, получивших дополнительные выплаты.

Происшествия СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. 819

Общество Китайский врач обвинил власти Уханя в сокрытии данных о коронавирусе Чжун Наньшань прибыл в Ухань, где впервые была выявлена вспышка COVID-19 18 января, через пару дней он сообщил общественности, что пациенты с коронавирусом заразны, инфекция передается от человека к человеку, сообщает канал CNN. 233

Общество Bloomberg сообщил о 108 млн попавших под новый карантин китайцах Под карантинными мерами изоляции, которые китайские власти приняли в связи с новой вспышкой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, оказались более 108 млн человек на северо-востоке Китая, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 160

Политика Генпрокурор США обвинил Apple в сговоре с Россией Генпрокурор США Уильям Барр обвинил американскую телекоммуникационную компанию Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, пытающимися, по его мнению, организовать слежку за гражданами. 3

Происшествия Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе. 1

Авто «АвтоВАЗ» может выпустить новую модель Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family. 200

Происшествия В Ярославле на мужчину напал медведь В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты. 78

Здоровье Врачи курской БСМП написали открытое письмо губернатору По словам начальника управления организации и развития медицинской помощи Евгения Гориводского, 19 мая в Курске откроются еще два таких стационара: на базе БСМП и бывшего корпуса онкодиспансера, расположенного неподалеку. 6

Здоровье В Пензенской области 78 медработников заразились коронавирусом 8 мая ушел из жизни водитель скорой из Неверкинского района, а 12 мая стало известно о том, что скончался врач-хирург поликлиники Пензенской районной больницы Виктор Будневский. 31

Авто В GAC рассказали о новом кроссовере для России Китайский GAC Motor, ныне представленный в России только флагманским внедорожником GS8, скоро расширит свою линейку новым среднеразмерным кроссовером GS5. 14

Наука Ученые доказали влияние человека на глобальное потепление Исследователи из Ратгерского университета в Соединенных Штатах выяснили, что происходящее сейчас глобальное потепление отличается от прошлых масштабных климатических изменений, передает Science Advances. 5