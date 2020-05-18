Экономика
Моя Москва.онлайнГлава АКРА рассказал об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РБК рассказал о возникновении эффекта «горлышка» при увеличении расходов на государственную поддержку экономики.
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с чего всё началось
Что касается прямых денежных выплат населению, на которых настаивают многие экономисты, то Россия уже «идет по достаточно эффективному пути адресной поддержки наиболее социально незащищенных слоев населения», считает экс-зампред ЦБ.РБКвчера в 17:00
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Директор АКРА: Россия может пройти экономический кризис без изменения бюджетного правила
Экономика сегодня03:44
Глава АКРА Сухов оценил программу поддержки предпринимательства во время пандемии
Народные новости05:47
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Общество
Глава Роспотребнадзора оценила возможность курортного сезона в России
Пока можно только надеяться, что сезон отдыха в России в 2020 году будет возможен, необходимо посмотреть на ситуацию с коронавирусом в ближайшие две недели, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу "Россия 1", часть которого опубликована в аккаунте журналиста Павла Зарубина в Instagram.
РИА Новости вчера в 02:54
Происшествия
Под Костромой нашли тело пропавшего профессора из Москвы
Тело столичного профессора, находившегося в розыске с ноября прошлого года, обнаружено в реке под Костромой с грудой камней в одежде, возбуждено дело об убийстве, сообщает облпрокуратура.
Российская газета 12:14
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Здоровье
В Саратове от пневмонии скончался шестимесячный ребенок
Сегодня, 18 мая, в одной из больниц Саратова от пневмонии скончался шестимесячный ребенок.
FreeNews-Volga 12:26
Шоу-бизнес
Друзья сообщили о расставании Полины Гагариной с мужем-фотографом
За 2018 год выручка компании составила почти 150 млн руб. Генеральным директором компании ранее был муж певицы, однако три недели назад, уточняет издание, Дмитрий Исхаков был уволен.
Газета.Ru 09:01
Экономика
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Киноцентр «Соловей» в Москве стал самым посещаемым за 2019 год
Сносимый киноцентр "Соловей" на Красной Пресне стал крупнейшим по количеству зрителей кинотеатром в РФ в 2019 году.
ТАСС 10:42
Кино
Умер звезда французского кино Мишель Пикколи
Во Франции 12 мая умер 94-летний актер, режиссер и сценарист Мишель Пикколи, сообщает BFM TV. О произошедшем сообщили родные артиста.
Московский Комсомолец 11:32
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
Газета.Ru 07:09
Политика
Россия может упростить въезд для иностранцев после пандемии
После окончания пандемии коронавируса Россия не только не будет ужесточать условия въезда для иностранных граждан, но может упростить их.
Наша версия 06:58
Футбол
У второго футболиста в РПЛ выявлен коронавирус
У футболиста казанского "Рубина" Константина Плиева выявлен коронавирус. Это уже второй случай среди футболистов РПЛ.
Российская газета 08:28
Происшествия
Отца Нурмагомедова подключили к аппарату ИВЛ
Lenta.ru 12:49
Авто
«АвтоВАЗ» может выпустить новую модель
Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Происшествия
Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие
Александр Бастрыкин просит отдать судей под следствие 27 мая высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит ходатайства председателя СКР Александра Бастрыкина о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.
Коммерсантъ 13:00
Происшествия
Стена пятиэтажного жилого дома обрушилась в Одессе
Стена пятиэтажного жилого дома обрушилась в Одессе. Об этом сообщают местные издания.
РЕН ТВ 10:37
Общество
В Пермском крае вернули режим строгой изоляции для людей старше 65 лет
Власти Пермского края вернули режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, сообщается на сайте губернатора и краевого правительства.
РИА Новости 13:02
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению карантинных мер
Режим самоизоляции позволил выиграть время и не допустить взрывного роста заболеваемости, отметил Мишустин.
Известия 08:49
Армия и оружие
Дозаправку Су-34 в воздухе показали из кабины пилота
В сети появилось видео, снятое из кабины пилота бомбардировщика Су-34 во время дозаправки в воздухе, пишет Telegram-канал "Оборонка".
Ruposters.ru 10:01
Общество
Bloomberg: более ста миллионов китайцев попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
РИА Новости 12:20
Наука
Ученые из Израиля могут определять наличие коронавируса по голосу
Как рассказали в одном из колледжей Тель-Авива, где и занялись разработкой приложения, симптомы коронавируса появляются прежде всего в дыхательной системе человека и несомненно влияют на голосовые связки, сообщает «МК в Волгограде.ру».
Родной город 09:48
Футбол
«Вердер» — «Байер»: ставка Эльвина Керимова на встречу Бундеслиги
Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч 26-го тура Бундеслиги сезона-2019/2020 «Вердер» — «Байер».
Чемпионат 12:00
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Энергетика
Стоимость нефти Brent поднялась выше $35 за баррель
Стоимость нефти Brent превысила $35 за баррель впервые с 9 апреля, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 10:48
Общество
Самые недооцененные города России назвал Forbes
Моя Москва.онлайн вчера в 23:54
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Политика
Украинцы назвали Кучму лучшим президентом в истории страны
Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, что украинцы считают Леонида Кучму лучшим президентом независимой Украины.
RT на русском 12:08