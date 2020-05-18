Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.

с чего всё началось

Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РБК рассказал о возникновении эффекта «горлышка» при увеличении расходов на государственную поддержку экономики.

Глава АКРА рассказал об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

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