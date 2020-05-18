Экономика
Моя Москва.онлайнГлава АКРА рассказал об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов в интервью РБК рассказал о возникновении эффекта «горлышка» при увеличении расходов на государственную поддержку экономики.
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с чего всё началось
Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.РБКвчера в 17:00
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Глава АКРА Сухов оценил программу поддержки предпринимательства во время пандемии
Народные новости05:47
Директор АКРА: Россия может пройти экономический кризис без изменения бюджетного правила
Экономика сегодня03:44
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 06:59, Ашберн
Общество
Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
Более 20 российских регионов готовы к постепенному смягчению ограничений, введённых из-за коронавируса, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета.
RT на русском 05:59
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Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Реальную внешность Аллегровой рассекретил ее друг Александр Богданович, коллега Ирины по музыкальной сцене.
RuNews24.ru 01:42
Авто
Компания Nissan намерена закрыть свой бренд Datsun
Автоновости дня 00:35
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Происшествия
В Ярославле медведь напал на человека
Медведь Pixabay.com В другом сообщении говорится, что медведь напал на человека в районе МФЦ на соседней улице Панина.
REGNUM 02:27
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Происшествия
На Кубани выявлено 94 новых носителя SARS-CoV-2
Краснодар, 18 мая 2020, 10:54 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 18 мая.
REGNUM 03:54
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Авто
АвтоВАЗ может выпустить новую модель
Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Здоровье
Роспотребнадзор пригрозил саратовцам возвращением ограничений
Замначальника управления Роспотребнадзора Саратовской области Надежда Матвеева не видит противоречий в сохранении пропускного режима на территории региона и снятии ограничений на прогулки.
Общественное мнение 05:51
Космос
США запустили секретный военный космоплан
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B.
Взгляд.ру вчера в 09:40
Авто
В начале мая 10 компаний изменили цены на автомобили
Цены на свои автомобили в первой половине мая обновили 10 автомобильных брендов, чьи модели официально представлены на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 01:06
Кино
После 10-летнего перерыва на ТВ покажут новый сезон «Смешариков»
Как сообщает МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, премьера новых серий пройдёт уже сегодня, 18 мая, на платформе "КиноПоиск HD", позже увидят продолжение жизни уже полюбившихся многим героев и на ТВ-площадке.
МТВ онлайн вчера в 22:51
Общество
Расследование RT подтвердило финансовые трудности Чичваркина
Бизнесмен Евгений Чичваркин столкнулся с серьезными финансовыми трудностями: он заложил свое имущество, а принадлежащий ему "Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства" ликвидируется с февраля 2020 года.
Экономика сегодня 06:05
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
Космос
Маск считает, что запустить 10 тысяч ракет на Марс не проблема
Изобретатель, инженер, миллиардер Илон Маск не считает проблемой запуск 10 тыс. ракет на Марс для проведения на его полюсах термоядерных взрывов, чтобы создать там условия для земной жизни.
Инфорос 05:53
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» для премьер-министра
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру Софи Вильмес из-за сложившейся в стране ситуации с коронавирусом, передает телеканал RTBF.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество
На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников
На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
РБК 06:39
Политика
В Раде рассказали о смене стратегии Зеленского по Донбассу
Газета.Ru вчера в 01:15
Здоровье
Комздрав Петербурга подтвердил смерть еще пяти людей от коронавируса
За минувшие сутки в Петербурге от новой коронавирусной инфекции скончались еще пять человек.
Piter.tv 04:39
Общество
В Сочи 1 июня могут открыться 65 санаторных пляжей
Санатории Сочи, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих с 1 июня.
ТАСС 05:26
Футбол
«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Соболевым
"Спартак" выкупил у самарских "Крыльев Советов" права на форварда Александра Соболева и подписал с ним долгосрочный контракт, сообщается в микроблоге московского футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 05:14
Общество
Прокуратура проверит сообщение о штрафе инвалиду за нарушение изоляции
Прокуратура Москвы начала проверку информации о штрафе за нарушение самоизоляции, якобы выписанного не выходящей из дома женщине-инвалиду, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новости 06:56
Происшествия
СК запросил разрешение возбудить уголовные дела против семерых судей
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.
РИА Новости 05:01
Общество
Более 1 миллиона россиян перешли на электронные трудовые книжки
Более 1 миллиона россиян перешли на электронные трудовые книжки, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин в интервью программе "Поздняков" на сайте телеканала НТВ.
Вести.Ru 05:50
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
РИА Новости 06:46
Общество
Роспотребнадзор не потерял надежды на сезон отпусков
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на пандемию коронавируса сезон летних отпусков на российских курортах все же может состояться.
Московский Комсомолец вчера в 03:24