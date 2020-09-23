Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет

В ближайшие три года с рынка могут уйти около сотни банков, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов. По его мнению, примерно треть финансовых организаций закроется добровольно, так как в последнее время развивается тренд на «цивилизованный выход из бизнеса».В источнике
С чего всё началось
Известия

«В ближайшие три года количество банков сократится на сотню»

В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет

РБК23:21
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около ста банков за три года

Коммерсантъ21:15
РЕН ТВ

АКРА прогнозирует закрытие сотни банков в России

РЕН ТВ17:19
ТАСС

Глава АКРА считает, что за три года около 100 банков уйдут с рынка

ТАСС20:45
URA.Ru

Сотню российских банков ждет закрытие

URA.Ru17:31
Московский Комсомолец

России предсказывают значимое уменьшение количества банков

Московский Комсомолец20:56
Известия

Экс-зампред ЦБ спрогнозировал закрытие ста банков

Известия17:45

Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
3

Роспотребнадзор: медицинская маска снижает риск ОРВИ в 1,8 раза

Как отмечает Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, в числе тех людей, которые пользуются индивидуальными средствами защиты, оказалось меньше заразившихся возбудителями ОРВИ.
Что происходит02:21
174

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
2,5K

В Москве 1226 пациентов излечились от коронавируса за сутки

Еще 1226 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего столичные врачи вылечили от коронавируса более 240 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости02:09
905

Назначена дата слушания по делу срочника Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд в Чите назначил на 29 сентября предварительное слушание по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил его адвокат Равиль Тугушев.
Взгляд.ру01:53
118

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
39

Суд в США отказался разморозить активы для родственника Вексельберга

Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка отказал двоюродному брату российского миллиардера Виктора Вексельберга в разблокировании активов американских инвестфондов, замороженных Минфином США из-за санкций против Вексельберга.
РБК00:30
20