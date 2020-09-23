Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РБК
РБК

Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет

В ближайшие три года с рынка могут уйти около сотни банков, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов. По его мнению, примерно треть финансовых организаций закроется добровольно, так как в последнее время развивается тренд на «цивилизованный выход из бизнеса».В источнике
С чего всё началось
Известия

«В ближайшие три года количество банков сократится на сотню»

В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.
Известия17:01
Подробнее о событии
РБК

Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет

РБК23:21
URA.Ru

Сотню российских банков ждет закрытие

URA.Ru17:31
Московский Комсомолец

России предсказывают значимое уменьшение количества банков

Московский Комсомолец20:56
ТАСС

Глава АКРА считает, что за три года около 100 банков уйдут с рынка

ТАСС20:45
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около 100 банков за три года

Коммерсантъ21:15
РЕН ТВ

АКРА прогнозирует закрытие сотни банков в России

РЕН ТВ17:19
Известия

Глава АКРА рассказал об интересе иностранных инвесторов к госбанкам

Известия18:15

Акции «Яндекса» подорожали на фоне возможной покупки «Тинькофф банка»

Акции «Яндекса» и «Тинькофф банка», которые торгуются на зарубежных площадках, а также глобальные депозитарные расписки (ГДР) на них, обращающиеся на Московской бирже, поднялись в цене на фоне объявления о предварительной договоренности по поводу сделки о покупки «Яндексом» мажоритарной доли в «Тинькофф банке».
Известиявчера в 16:09
837

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
974

Житель Алтая осуждён за сексуальное насилие над своими детьми

Как сообщила сегодня, 23 сентября, помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова со ссылкой на данные следствия и суда, с 2016 по 2020 годы мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении троих своих дочерей 9-ти, 10-ти и 15-летнего возраста от предыдущего брака.
REGNUM01:27
1

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
79

Британия передала США доказательства по делу двух палачей ИГ из «Битлз»

Британские власти передали США доказательства по делу двух боевиков террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Александы Коти и аш-Шафи Эльшейха, входивших в четверку палачей, известных как "Битлз", сообщила министр внутренних дел Соединенного Королевства Прити Пател во вторник, 22 сентября.
Известия23:10

Страховщики отказались работать со строящими «Северный поток-2» судами

«В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA ("О противодействии противникам США посредством санкций") и PEESA ("О защите европейской энергетической безопасности"), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, связанной с проектами "Северного потока-2" или "Турецкого потока"»,— сказано в документе.
Коммерсантъ00:56
480