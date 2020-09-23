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Коммерсантъ
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около ста банков за три года

Около ста банков в ближайшие три года уйдут с рынка, считает глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. По его мнению, около трети из них закроются добровольно, без вмешательства Банка России.В источнике
С чего всё началось
Известия

«В ближайшие три года количество банков сократится на сотню»

В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.
Известия17:01
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РБК

Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет

РБК23:21
РЕН ТВ

АКРА прогнозирует закрытие сотни банков в России

РЕН ТВ17:19
Московский Комсомолец

России предсказывают значимое уменьшение количества банков

Московский Комсомолец20:56
ТАСС

Глава АКРА считает, что за три года около 100 банков уйдут с рынка

ТАСС20:45
URA.Ru

Сотню российских банков ждет закрытие

URA.Ru17:31
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около ста банков за три года

Коммерсантъ21:15
Известия

Экс-зампред ЦБ спрогнозировал закрытие ста банков

Известия17:45

Титов предупредил о массовом банкротстве фирм с льготными кредитами

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предупредил о массовом банкротстве среди получателей льготных кредитов под 2%.
Коммерсантъ19:42
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В Саратовской области задержали и осудили шесть экстремистов

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Аргументы и Факты21 сентября в 10:37
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Газета.Ruвчера в 16:45
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Вести.Ru02:56
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