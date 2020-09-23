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РБК
РБК 

Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет

В ближайшие три года с рынка могут уйти около сотни банков, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов. По его мнению, примерно треть финансовых организаций закроется добровольно, так как в последнее время развивается тренд на «цивилизованный выход из бизнеса».В источнике
С чего всё началось
Известия

«В ближайшие три года количество банков сократится на сотню»

В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.
Известия17:01
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РБК

Глава АКРА спрогнозировал уход с рынка 100 банков в течение трех лет

РБК23:21
Коммерсантъ

АКРА прогнозирует закрытие около ста банков за три года

Коммерсантъ21:15
Известия

Экс-зампред ЦБ спрогнозировал закрытие ста банков

Известия17:45
ТАСС

Глава АКРА считает, что за три года около 100 банков уйдут с рынка

ТАСС20:45
URA.Ru

Сотню российских банков ждет закрытие

URA.Ru17:31
РЕН ТВ

АКРА прогнозирует закрытие сотни банков в России

РЕН ТВ17:19
Московский Комсомолец

России предсказывают значимое уменьшение количества банков

Московский Комсомолец20:56

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

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Интерфакс02:57
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РБК05:16

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ПолитРоссиявчера в 11:02
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Ведомости06:24
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