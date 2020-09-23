В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

с чего всё началось

В ближайшие три года с рынка уйдут около 100 банков. Такой прогноз сделал глава рейтингового агентства АКРА, бывший зампред ЦБ РФ Михаил Сухов в интервью газете "Известия".

АКРА прогнозирует закрытие почти 100 банков за три года

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