В ближайшие три года с рынка могут уйти около сотни банков, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов. По его мнению, примерно треть финансовых организаций закроется добровольно, так как в последнее время развивается тренд на «цивилизованный выход из бизнеса».

С чего всё началось «В ближайшие три года количество банков сократится на сотню» В ближайшие три года еще около сотни банков уйдут с рынка — причем в каждом третьем случае вмешательство регулятора не потребуется — они закроются добровольно, заявил в интервью «Известиям» глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ Михаил Сухов. Известия 17:01