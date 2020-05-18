Экономика

РБКРБКГлава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

Антикризисный пакет российского правительства растет, добавил он. Тот факт, что относительно размера ВВП он меньше, чем объемы поддержки в других странах, в первую очередь европейских, связан с тем, что пандемия и введенные из-за нее ограничения там начались раньше, чем в России, считает Сухов.
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с чего всё началось

Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
РБКвчера в 17:00

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Глава АКРА рассказал об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

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Директор АКРА: Россия может пройти экономический кризис без изменения бюджетного правила

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Директор АКРА: Россия может пройти кризис без изменения бюджетного правила

Ведомостивчера в 19:07
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Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 04:53, Ашберн
Музыка

В 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме

Международный конкурс песен «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме.
Южный Федеральный вчера в 06:54
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Шоу-бизнес

Никас Сафронов рассказал о сексуальной жизни с Натальей Ветлицкой

В результате между знаменитостями произошла интимная близость. Сафронов отметил, что инициатором этого была Наталья Ветлицкая, а не он.
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Общество

Роскачество выявило превышение нормы мышьяка в креветках

Эксперты Роскачества выявили превышение допустимых норм мышьяка в креветках нескольких торговых марок, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
РБК 02:58
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Общество

Общее число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 8926

Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8926, до 290 678.
RT на русском 03:36
Происшествия

В Саратове руководитель предприятия задолжал сотрудникам 15 миллионов

«Фактически возможность погашения задолженности по зарплате перед работниками у юридического лица имелась», - считают в следственном управлении.
Четвертая Власть 04:46
Общество

Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли

Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
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Авто

Новый Logan будет трехмоторным и лишится сцепления

По их данным, новый Logan будет построен на модульной архитектуре CMF-B от актуального Renault Clio, а основным двигателем седана станет 140-сильная гибридная силовая установка E-Tech, состоящая из 1,6-литрового бензинового «атмосферника», двух электромоторов и трехвальной трансмиссии без сцепления и синхронизаторов.
Автоновости дня 16 мая в 13:43
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Общество

На Украине откроют пляжный сезон, несмотря на коронавирус

РИА Новости 03:43
Армия и оружие

В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»

Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
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Здоровье

Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса

Lenta.ru вчера в 20:31
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Наука

Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19

Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости вчера в 17:52
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области

Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru вчера в 17:34
Общество

Россиян ждет аномально холодная погода

В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
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Общество

В Севастополе зафиксирован новый случай коронавируса

Всего число заболевших в Севастополе достигло 139 человек, выздоровели 75, двое умерли.
Вести.Севастополь 03:26
Общество

Депздрав Москвы ответил на сообщения об очередях в поликлиниках

Департамент здравоохранения Москвы провел проверку по сообщениям об очередях в столичных поликлиниках при проведении ИФА-тестирования, отметив некоторые проблемы из-за того, что некоторые люди пришли не по записи, но указав при этом, что приведенные данные не отражают реального положение дел.
РИА Новости 03:31
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Армия и оружие

В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом

В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
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Общество

СК начал проверки в регионах по факту невыплат медикам

«Следственные органы Следственного комитета намерены и в дальнейшем незамедлительно принимать решения по заявлениям врачей и медицинского персонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, о проведении проверок по фактам нарушения их прав и при наличии оснований давать им принципиальную правовую оценку», — сказано в сообщении.
Известия 04:24
Футбол

Власти разрешили иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию

На этой неделе стало известно, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей.
Говорит Москва вчера в 03:21
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Общество

Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Армия и оружие

Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа

Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о характеристиках «супер-пупер-ракеты», о которой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Военное дело вчера в 10:07
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
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Авто

Первая в России «умная» дорога появится в Самаре

Car.ru 04:34
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Здоровье

Почти две тысячи медиков в Подмосковье заразились коронавирусом

Около 2 тыс. медицинских работников в Подмосковье заразились коронавирусом, из них 16 человек умерли, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу регионального минздрава Светлану Стригункову.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:45
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Политика

На Украине призвали переименовать страну в Русь

Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
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Экономика

Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц

Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
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Политика

На Украине испугались «энергетической экспансии» России

Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества.
Lenta.ru 01:01
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Политика

Госдеп США решит социальные проблемы Украины с помощью видеоигр

Киев, 18 мая 2020, 07:50 — REGNUM Укреплять американо-украинские отношения и решать социальные проблемы Украины в Госдепартаменте США планируют с помощью специально для этого разработанных видеоигр.
REGNUM 00:50
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Кино

Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии

Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
Собеседник 03:26
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