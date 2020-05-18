Экономика
РБКГлава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Антикризисный пакет российского правительства растет, добавил он. Тот факт, что относительно размера ВВП он меньше, чем объемы поддержки в других странах, в первую очередь европейских, связан с тем, что пандемия и введенные из-за нее ограничения там начались раньше, чем в России, считает Сухов.
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с чего всё началось
Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.РБКвчера в 17:00
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Директор АКРА: Россия может пройти экономический кризис без изменения бюджетного правила
Экономика сегодня03:44
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Музыка
В 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме
Международный конкурс песен «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме.
Южный Федеральный вчера в 06:54
Шоу-бизнес
Никас Сафронов рассказал о сексуальной жизни с Натальей Ветлицкой
В результате между знаменитостями произошла интимная близость. Сафронов отметил, что инициатором этого была Наталья Ветлицкая, а не он.
Экономика сегодня вчера в 14:13
Общество
Роскачество выявило превышение нормы мышьяка в креветках
Эксперты Роскачества выявили превышение допустимых норм мышьяка в креветках нескольких торговых марок, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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Общество
Общее число случаев коронавируса в России за сутки выросло на 8926
Число выявленных заболевших коронавирусом в России за сутки выросло на 8926, до 290 678.
RT на русском 03:36
Происшествия
В Саратове руководитель предприятия задолжал сотрудникам 15 миллионов
«Фактически возможность погашения задолженности по зарплате перед работниками у юридического лица имелась», - считают в следственном управлении.
Четвертая Власть 04:46
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Авто
Новый Logan будет трехмоторным и лишится сцепления
По их данным, новый Logan будет построен на модульной архитектуре CMF-B от актуального Renault Clio, а основным двигателем седана станет 140-сильная гибридная силовая установка E-Tech, состоящая из 1,6-литрового бензинового «атмосферника», двух электромоторов и трехвальной трансмиссии без сцепления и синхронизаторов.
Автоновости дня 16 мая в 13:43
Общество
На Украине откроют пляжный сезон, несмотря на коронавирус
РИА Новости 03:43
Армия и оружие
В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь».
REGNUM 01:22
Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Lenta.ru вчера в 20:31
Наука
Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19
Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование.
РИА Новости вчера в 17:52
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть
Курс доллара расчетами "завтра" к 10:07 мск снизился на 68 коп. и составил 72,9 руб. Курс евро опустился на 72 коп. до 78,9 руб. Нефть дорожает в понедельник на фоне сокращения добычи и признаков постепенного восстановления спроса по мере смягчения ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом.
Вести.Ru 03:25
Происшествия
Шесть человек стали жертвами ДТП в Курганской области
Две легковушки вечером воскресенья, 17 мая, столкнулись в Курганской области, в результате чего погибли шесть человек, в том числе двое детей.
Газета.Ru вчера в 17:34
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru вчера в 08:02
Общество
В Севастополе зафиксирован новый случай коронавируса
Всего число заболевших в Севастополе достигло 139 человек, выздоровели 75, двое умерли.
Вести.Севастополь 03:26
Общество
Депздрав Москвы ответил на сообщения об очередях в поликлиниках
Департамент здравоохранения Москвы провел проверку по сообщениям об очередях в столичных поликлиниках при проведении ИФА-тестирования, отметив некоторые проблемы из-за того, что некоторые люди пришли не по записи, но указав при этом, что приведенные данные не отражают реального положение дел.
РИА Новости 03:31
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
В Красноярский край перебрасывают военных для борьбы с распространением коронавируса, сообщает Минобороны.
Коммерсантъ 02:06
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
СК начал проверки в регионах по факту невыплат медикам
«Следственные органы Следственного комитета намерены и в дальнейшем незамедлительно принимать решения по заявлениям врачей и медицинского персонала, которые задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией, о проведении проверок по фактам нарушения их прав и при наличии оснований давать им принципиальную правовую оценку», — сказано в сообщении.
Известия 04:24
Футбол
Власти разрешили иностранным спортсменам и тренерам вернуться в Россию
На этой неделе стало известно, что чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Оставшиеся матчи сезона пройдут без зрителей.
Говорит Москва вчера в 03:21
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «супер-пупер-ракете» Трампа
Военный эксперт и главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал о характеристиках «супер-пупер-ракеты», о которой сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Военное дело вчера в 10:07
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Здоровье
Почти две тысячи медиков в Подмосковье заразились коронавирусом
Около 2 тыс. медицинских работников в Подмосковье заразились коронавирусом, из них 16 человек умерли, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу регионального минздрава Светлану Стригункову.
Европейско-Азиатские новости вчера в 23:45
Политика
На Украине призвали переименовать страну в Русь
Известный украинский адвокат Андрей Федур в своем Fасевоок выступил за идею переименовать Украину в Русь.
Газета.Ru вчера в 19:59
Экономика
Крым расторг договор с крупнейшим производителем черноморских устриц
Аквафермеры Азово-Черноморского бассейна ранее записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, предупредив о том, что выращивание мидий и устриц в Крыму может прекратиться из-за чрезмерных требований Росприроднадзора.
РБК 00:57
Политика
На Украине испугались «энергетической экспансии» России
Председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и бывший министр топлива и энергетики страны Иван Плачков считает, что Россия пытается захватить энергорынок Украины при помощи дешевого электричества.
Lenta.ru 01:01
Политика
Госдеп США решит социальные проблемы Украины с помощью видеоигр
Киев, 18 мая 2020, 07:50 — REGNUM Укреплять американо-украинские отношения и решать социальные проблемы Украины в Госдепартаменте США планируют с помощью специально для этого разработанных видеоигр.
REGNUM 00:50
Кино
Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии
Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
Собеседник 03:26