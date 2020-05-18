Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.

с чего всё началось

Антикризисный пакет российского правительства растет, добавил он. Тот факт, что относительно размера ВВП он меньше, чем объемы поддержки в других странах, в первую очередь европейских, связан с тем, что пандемия и введенные из-за нее ограничения там начались раньше, чем в России, считает Сухов.

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