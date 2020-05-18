Экономика

РБКРБКГлава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

Антикризисный пакет российского правительства растет, добавил он. Тот факт, что относительно размера ВВП он меньше, чем объемы поддержки в других странах, в первую очередь европейских, связан с тем, что пандемия и введенные из-за нее ограничения там начались раньше, чем в России, считает Сухов.
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с чего всё началось

Глава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
РБКвчера в 17:00

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Глава АКРА рассказал об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

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Директор АКРА: Россия может пройти кризис без изменения бюджетного правила

Ведомостивчера в 19:07
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В Челябинской области подтвердили 1804 случая коронавируса

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Forbes перечислил самые недооцененные города России

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Рубль опустился к доллару и евро

Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:09
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Свердловская область оказалась готовой для проведения второго этапа отмены карантинных ограничений.
Европейско-Азиатские новости вчера в 05:01
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На Украине призвали переименовать страну в Русь

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Общество

Выплаты медикам за коронавирус отвязали от отработанного времени

Правительство России изменило порядок начисления выплат медработникам, работающим с COVID-пациентами.
Эхо Москвы в Челябинске 16 мая в 11:37
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Общество

В России выявили 8926 новых случаев заражения коронавирусом

Суточный прирост новых случаев коронавируса в РФ опустился ниже 9 тысяч и составил 8 926, общее число - 290 678, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в РФ.
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Происшествия

В Канаде разбился военный самолет

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Общество

Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до конца мая

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Оренбургское региональное телевидение вчера в 08:28
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ВОЗ сочла популярный метод защиты от COVID-19 вредным и неэффективным

Распыление, или фумигация, дезинфицирующих средств в закрытых помещениях неэффективна в случае COVID-19, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Общество

В Екатеринбурге в СИЗО №1 ввели карантин из-за коронавируса

В СИЗО №1 города Екатеринбурга у работника подтвердилась новая коронавирусная инфекция.
Уральский меридиан 03:19
Экономика

Курсы доллара и евро упадут до новых минимумов в ближайшие дни

Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами», рассказал, как рубль будет справляться с этой ситуацией дальше и что его может поддержать.
ИА ЯСИА вчера в 01:20
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Общество

Еще у 279 нижегородцев подтвердили COVID-19

За сутки в Нижегородской области подтвердили 279 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе РФ.
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Общество

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Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru вчера в 22:45
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Кино

Кинокритик Разлогов предсказывает появление сериалов о пандемии

Обама в кино предсказал вирус из Китая: топ популярных фильмов об эпидемиях При это Кирилл Разлогов заявил, что ожидать новинок кино стоит все же несколько позже окончания пандемии во всем мире, а не в отдельно взятой стране.
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Финансы

Аналитики рассказали о поддержке ЦБ национальной валюты

Благодаря вливаниям Банка России, который потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, с начала года рубль к доллару подешевел лишь на 20%, а нефть — на 70%.
Известия вчера в 13:30
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Здоровье

В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 117 человек

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 18 мая зафиксировано 117 новых случаев коронавируса.
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Общество

Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
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Общество

Режим самоизоляции в Москве не планируют ослаблять до 22 мая

В Москве из-за коронавируса действует режим самоизоляции, во время которого жители могут покидать свои дома только по веским причинам.
РИАМО 16 мая в 06:54
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Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
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Музыка

В 2021 году «Евровидение» пройдет в Роттердаме

Международный конкурс песен «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме.
Южный Федеральный вчера в 06:54
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Политика

Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме

Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
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Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
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Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака

Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
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Общество

130 случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки

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На востоке Москвы пассажир избил таксиста и уехал на его машине

На востоке Москвы мужчина в ходе конфликта с водителем такси избил его, после чего сел за руль машины и скрылся.
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Общество

В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии

Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
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Главврача уволят после скандала с выплатами медикам в Армавире

Как сообщила вице-губернатор Анна Минькова, в Армавире уволят главного врача больницы, где медики пожаловались на невыплату положенных за работу с коронавирусными больными денег.
Сайт города Армавира 16 мая в 08:20
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