Экономика
РБКГлава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Антикризисный пакет российского правительства растет, добавил он. Тот факт, что относительно размера ВВП он меньше, чем объемы поддержки в других странах, в первую очередь европейских, связан с тем, что пандемия и введенные из-за нее ограничения там начались раньше, чем в России, считает Сухов.
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с чего всё началось
Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.РБКвчера в 17:00
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Директор АКРА: Россия может пройти экономический кризис без изменения бюджетного правила
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Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
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