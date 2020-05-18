Коронавирус
РБКГлава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
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Шоу-бизнес
Архивное фото Аллегровой без парика и грима появилось в Сети
Народные новости вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Ведьма Мэрилин Керро расстается с мужем
На своей странице в Инстаграм ясновидящая сообщила, что в ближайшее время она намерена вместе с детьми переехать от своего мужа Марка Хансена, чтобы пожить отдельно.
Uznayvse.ru 16 мая в 12:53
Происшествия
Экипаж сахалинского траулера проведёт две недели на карантине в море
Южно-Сахалинск, 18 мая 2020, 09:07 — REGNUM 32 члена экипажа сахалинского СРТМ «Шикотан» проведут две недели на карантине.
REGNUM 02:07
Общество
Forbes перечислил самые недооцененные города России
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых недооцененных городов России. Материал подготовил журналист Джаред Ранахан.
Газета.Ru вчера в 22:43
Происшествия
Попавшего в ДТП на чужой машине читинца пытали ради отработки ущерба
Сотрудники полиции задержали двух жителей Читы по подозрению в том, что они под пытками заставляли свою жертву, повредившую чужую машину, отработать ущерб, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.
РИА Новости 02:15
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Более 75% представителей малого и среднего бизнеса в России считают, что экономическая ситуация в ближайшем будущем ухудшится.
РБК вчера в 22:30
Общество
Воробьев объяснил, какие ограничения снимут в Подмосковье с 18 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев разместил в своем профиле в социальной сети «ВКонтакте» пост, в котором написал, что с 18 мая в Подмосковье будет запущена работа промышленных предприятий, возобновится строительство.
Журналистская правда вчера в 10:35
Общество
В топ-20 богатейших жителей Великобритании вошли трое россиян
Самым богатым жителем Великобритании стал изобретатель и глава компании Dyson Ltd. Создатель вакуумного пылесоса обладает состоянием в £16,2 млрд.
RuNews24.ru вчера в 02:23
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Фигурное катание
Дочь Тутберидзе поздравила Загитову с 18-летием
Российская фигуристка Диана Дэвис поздравила олимпийскую чемпионку Алину Загитову с 18-летием.
Газета.Ru 01:14
Общество
Российские банки предупредили о списании алиментов
Банки попросили Минюст либо обязать плательщиков алиментов самим маркировать платежи, либо освободить банки от ответственности за их списание в течение трех месяцев, пока не будет найдено другое решение.
Lenta.ru 01:58
Общество
Голикова объяснила невыгодность занижения данных по коронавирусу
Ранее заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что данные о числе умерших в Москве с коронавирусной инфекцией перепроверяют перед обнародованием, они достоверны.
RT на русском вчера в 05:13
Экономика
Пошли на счет: рынок ипотечного кредитования рухнет на 10%
Банкиры признали, что рынок ипотечного кредитования ждет новая стагнация.
Известия вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась по поводу своего увольнения с НТВ
На днях в СМИ появились сообщения о том, что руководство канала НТВ из-за нехватки бюджета приняло решение закрыть все проекты в которых задействована Лера Кудрявцева.
Uznayvse.ru вчера в 14:13
Общество
Роспотребнадзор оценил шансы на открытие курортного сезона
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что запуск очередного курортного сезоны относится к разряду «больших, хороших, правильных, но надежд».
НовостиВолгограда.ру вчера в 07:21
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru вчера в 07:01
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Армия и оружие
В Красноярский край перебросили военных для борьбы с коронавирусом
Коммерсантъ 02:06
Политика
В Пуэрто-Рико проведут референдум о вхождении в состав США
Губернатор свободно ассоциированного государства Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект об окончательном определении его политического статуса и проведении референдума о вхождении в состав США.
РБК 16 мая в 22:02
Общество
Выплаты медикам за коронавирус отвязали от отработанного времени
Правительство России изменило порядок начисления выплат медработникам, работающим с COVID-пациентами.
Эхо Москвы в Челябинске 16 мая в 11:37
Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
Общество
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК вчера в 21:14
Общество
Роскачество выявило превышение норм мышьяка в фасованных креветках
Компания «Российская система качества» (Роскачество) провела лабораторные исследования фасованных креветок и обнаружила превышение допустимых норм мышьяка в проудкции нескольких марок.
Известия 02:11
Армия и оружие
УНИАН распространяет фейк об обстреле войсками РФ позиций ВСУ на Донбассе
23.11, Москва \Tochka Zрения\ Украинское информагентство УНИАН распространяет откровенный фейк и ложь о том, что якобы российские, именно российские вооружённые формирования, обстреливают позиции украинских боевиков ВСУ, нарушая, таким образом, режим прекращения огня.
Tochka Zрения вчера в 16:33
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Во время интервью Писаренко рассказал, что сейчас живет в Киеве и участвует в украинской юмористической программе "Дизель шоу".
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Главврача уволят после скандала с выплатами медикам в Армавире
Как сообщила вице-губернатор Анна Минькова, в Армавире уволят главного врача больницы, где медики пожаловались на невыплату положенных за работу с коронавирусными больными денег.
Сайт города Армавира 16 мая в 08:20
Происшествия
Фотограф из Уфы погибла в Дубае, сорвавшись со скалы
"Случилась большая беда, 15 мая в Дубае погибла Юлия Хабибуллина, фотограф из Уфы", — написала на своей странице в Facebook пользователь социальной сети Альфия Курманаева.
РИА Новости вчера в 14:05
Общество
Аномально холодная погода ожидается в России в ближайшие дни
По словам Романа Вильфанда, руководителя «Гидромета» России, температура в Центральной России в ближайшие 6 дней будет ниже нормы на 3-4 градуса, сообщает «ТАСС».
SMINEWS в Иванове вчера в 17:52