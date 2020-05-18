Экономика
РБКГлава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики
Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
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Авто
Dyson показал конкурента электромобилей Tesla
Автоновости дня вчера в 13:44
Гаджеты
В Сети опубликовали рендеры компактного 5,4-дюймового iPhone 12
В Сети опубликовали рендеры младшего из осенних iPhone 12.
Актуальные Новости 03:01
Авто
Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань 02:15
Гаджеты
Realme подтвердила выпуск нового флагмана X50 Pro Player Edition
Речь идет о 25 мая нынешнего года. Кодовое название смартфона Realme X50 Pro Player Edition – «Бегущий по лезвию».
Anonsens 15 мая в 16:53
Авто
Компания Porsche анонсировала новый Porsche 911 Targa
Немецкий автогигант Porsche рассекретил очередной вариант исполнения легендарного спорткара Porsche 911.
Rusargument 02:49
Гаджеты
SMIC завершит поставки мобильных процессоров для Huawei
Компания SMIC, занимающаяся производством микропроцессоров HiSilicon для Huawei, прекратит поставки из-за новых санкций США против КНР.
iReactor 02:47
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса Мосбиржи, по итогам торгов 23.04.2020, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 11:56
Авто
Aurus Senat получит внедорожную версию
Российское тюнинг-ателье Larte Design сделает для представительского седана Aurus Senat S600 полноценную внедорожную версию.
Автоновости дня 01:55
Авто
До премьеры раскрыли обновленный седан Volkswagen Phideon
В Сети до официальной премьеры опубликовали серию снимков обновлённой версии Phideon от Volkswagen в кузове седан.
Car.ru вчера в 04:01
Игры
К Terraria выпустили финальное обновление Journey’s End
Игромания.ру 16 мая в 15:54
Технологии
Half-Life: Alyx получила поддержку мастерской Steam
Игромания.ру 16 мая в 02:46
Игры
В Epic Games Store опять началась распродажа игр
В след за бесплатной раздачей игры GTA 5 магазин Epic Games решил ещё больше порадовать игроков, запустив очередную распродажу со скидками до 75%.
ITZine.ru 15 мая в 07:59
Игры
В честь 11-летия Mojang переименовали в Mojang Studios
Mojang на своё 11-летие объявила о ребрендинге, потому что «почему бы и нет» — теперь студия называется Mojang Studios.
Игромания.ру вчера в 15:03
Общество
Трое россиян вошли в двадцатку богатейших жителей Британии
Британские средства массовой информации составили рейтинг самых богатых людей страны, в него вошли трое россиян — Роман Абрамович, Михаил Фридман и Алишер Усманов.
Политика Сегодня вчера в 07:56
Гаджеты
Xiaomi готовит к выпуску Mi Band 5 и Mi Band 4C
Китайский производитель электроники Xiaomi готовит к выпуску умные браслеты Mi Band 5 и Mi Band 4C.
Актуальные Новости 16 мая в 02:19
Технологии
Ubisoft подала в суд на Apple и Google из-за клона Rainbow Six
Ubisoft подала в суд на Alibaba Group Holding, Apple и Google.
Матч ТВ вчера в 15:13
Политика
В украинском учебнике Галицию назвали родиной евреев и французов
В украинском учебнике по географии для восьмого класса, рекомендованном министерством образования и науки страны, Галицию назвали возможной родиной современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок.
Lenta.ru вчера в 12:12
Авто
Новый Ford F-150 получит возможность обновления по воздуху
В этом году компания Ford представит новое поколение пикапов F-150.
Тарантас Ньюс вчера в 08:12
Шоу-бизнес
Меган Фокс заметили с известным рэпером
Некоторые издания сообщают, что супруг Меган Брайан Остин Грин так же перестал носить обручальное кольцо.
Bimru.ru 01:42
Здоровье
Назван редкий «первый и последний» симптом коронавируса
Lenta.ru вчера в 20:31
Общество
Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию
Минсельхоз не поддерживает предложение о приостановке действия постановления правительства, упрощающего доступ на российский рынок генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов животных.
РБК 00:00
Авто
Новый Logan будет трехмоторным и лишится сцепления
По их данным, новый Logan будет построен на модульной архитектуре CMF-B от актуального Renault Clio, а основным двигателем седана станет 140-сильная гибридная силовая установка E-Tech, состоящая из 1,6-литрового бензинового «атмосферника», двух электромоторов и трехвальной трансмиссии без сцепления и синхронизаторов.
Автоновости дня 16 мая в 13:43
Общество
В России запущено производство сверхточного теста на коронавирус
Массовое производство сверхточного теста на коронавирус запустила ульяновская компания «ТестГен» Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) «Роснано», 18 мая сообщает пресс-служба «Роснано».
ИА Красная Весна 03:12
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета 16 мая в 04:11
Энергетика
Цены на нефть побили месячный рекорд
Цена нефти Brent поднялась выше 33 долларов за баррель впервые с 13 апреля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE.
Lenta.ru вчера в 18:19
Киберспорт
VP.Prodigy выиграла Epic Prime League, победив Virtus.pro в финале
VP.Prodigy победила Virtus.pro со счетом 3:0 в гранд-финале Epic Prime League и выиграла турнир.
Cyber.sports.ru вчера в 11:15
Авто
АвтоВАЗ планирует выпустить новую модель
Ранее стало известно, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
Авто
Итальянский авторынок показал рекордно низкие показатели в апреле
В прошлом месяце жители Италии приобрели 4 279 новых авто, что на 97,6% ниже, чем годом ранее за аналогичный период.
CarsWeek.ru вчера в 09:14
Кино
Комедийные фильмы станут самыми популярными после пандемии
После окончания пандемии коронавируса в России в первую очередь станут популярными фильмы легких жанров, заявил президент гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов.
iReactor 02:55