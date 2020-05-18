Экономика

РБКРБКГлава АКРА заявил об эффекте «горлышка» при господдержке экономики

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Отвечая на вопрос, стоит ли в России смягчать бюджетное правило, гендиректор АКРА сказал, что это тоже может быть эффективным только после снятия ограничений на ведение бизнеса.
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