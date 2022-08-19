Из-за прекращения публикации официальной отчетности некоторыми компаниями на российском фондовом рынке возрос риск незаконной торговли с применением запрещенной законом инсайдерской (известной ограниченному кругу лиц) информации.
Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев подтвердил, что ассоциация не поддерживает предложенные в докладе ЦБ ограничения на инвестиции в иностранные ценные бумаги.
Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат отправной компрессорной станции магистрали "Северный поток" КС "Портовая" Trent 60 будет остановлен с 31 августа по 2 сентября на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ, сообщает "Газпром".
Агентство Франс Пресс со ссылкой на Елисейский дворец сообщает, что президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном согласился с тем, чтобы миссия МАГАТЭ приехала на Запорожскую АЭС через территорию Украины.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет сомнений в том, что предстоящие выборы, которые пройдут в сентябре, будут способствовать развитию надежной демократической политической системы в России.