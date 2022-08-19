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Глава АПИ Шевчук рассказал о рисках инсайдерской торговли в России

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ) Александр Шевчук заявил, что инвестиционное сообщество крайне обеспокоено ограничением своих прав.
РБК Инвестиции
Из-за прекращения публикации официальной отчетности некоторыми компаниями на российском фондовом рынке возрос риск незаконной торговли с применением запрещенной законом инсайдерской (известной ограниченному кругу лиц) информации.
Lenta.ru
Как отмечается, отсутствие стабильности с каждым днём ставит под вопрос осуществление возможности граждан инвестировать.
Infox.ru
Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев подтвердил, что ассоциация не поддерживает предложенные в докладе ЦБ ограничения на инвестиции в иностранные ценные бумаги.
РБК Инвестиции

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Торговый рынок начал наполняться инсайдерской информацией: кому верить
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Инвесторы указали на риск инсайдерской торговли из-за отсутствия данных
РБК Инвестиции08:32
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