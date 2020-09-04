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Саминвестор
Саминвестор

Глава АСВ предложил расследовать дела банкиров на более высоком уровне

Глава АСВ считает, что правоохранительные органы не справляются с задачей из-за перегруженности и недостаточного уровня понимания банковских преступлений, сообщает «РБК». «Было бы неплохо, чтобы эта работа в целом была на более высоком уровне скоординирована», - выразил надежду Исаев.В источнике
С чего всё началось
РБК

Глава АСВ предложил новый подход к расследованию дел сбежавших банкиров

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает координировать работу по расследованию дел о выводе активов из банков на более высоком уровне, рассказал глава АСВ Юрий Исаев в интервью телеканалу РБК.
РБКвчера в 05:58
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Право.ру

В АСВ предложили новый подход к расследованию дел беглых банкиров

Право.рувчера в 10:28
Общественная служба новостей

В России беглых банкиров будут ловить по новым правилам

Общественная служба новостейвчера в 08:46
РБК

Глава АСВ предложил новый подход к расследованию дел сбежавших банкиров

РБКвчера в 05:58
Компания

Глава АСВ предложил привлекать разведку и Минюст к борьбе с беглыми банкирами

Компаниявчера в 08:25
Первое антикоррупционное СМИ

В борьбе с нечестными банкирами предложили использовать разведку, прокуратуру и Минюст

Первое антикоррупционное СМИвчера в 07:35
Pravda.Ru

Исаев предложил разведке и Минюсту искать сбежавших банкиров

Pravda.Ruвчера в 07:22
Вятка-На-Сети

Беглых банкиров предлагают ловить сообща: координировать отлов предлагают Минюсту

Вятка-На-Сетивчера в 08:42

Российским пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей

По 75 тысяч рублей предложили выплатить российским пенсионерам единовременно, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.С такой инициативой выступил кандидат экономических наук, руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Российским пенсионерам предложили выплачивать по 75 тысяч рублей
Уфимские Заметкивчера в 03:38
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Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей

Пресс-служба Министерства финансов РФ опровергла сообщение, опубликованное в "Ведомостях", что ведомство предлагает ввести новые налоги с продаж подержанных вещей на электронных площадках и в соцсетях.
Российская газетавчера в 04:50
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Бывший гендиректор краснодарского ФК «Урожай» стал таксистом

Бывший генеральный директор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко начал работать в службе такси О новой работе бывшего защитника «Спартака» и ЦСКА, а также экс-гендиректора «Урожая» Дмитрия Градиленко сообщил в своем телеграм-канале журналист Максим Алланазаров.
Юга.рувчера в 01:05
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Два человека погибли при выбросе плавучего крана на берег в Приморье

Приморская транспортная прокуратура начала проверку после выброса из-за урагана на отмель плавучего крана "Черноморец-34" в Уссурийском заливе, где погибли два работника крана, сообщила пресс-служба прокуратуры.
ТАСС22:45

СК завершил следствие по делу генерал-майора полиции Мельникова

Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАСС02:03

На Алтае не стали возбуждать дело по факту поедания собак

Полиция Рубцовского района Алтайского края решила не возбуждать уголовное дело против жительницы села Зеленая Дубрава, которая убивает и разделывает собак, чтобы затем употребить в пищу.
Общественная служба новостей01:40
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Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году

Прогноз, подготовленный экспертами Института измерений и оценки в сфере здравоохранения и Университета здоровья населения штата Вашингтон, охватывает 195 стран, его авторы считают, что через 80 лет в России останется 106 миллионов человек вместо 146 миллионов.
РИА Новости20:14
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