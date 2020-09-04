РБК 4

Глава АСВ считает, что правоохранительные органы не справляются с задачей из-за перегруженности и недостаточного уровня понимания банковских преступлений, сообщает «РБК». «Было бы неплохо, чтобы эта работа в целом была на более высоком уровне скоординирована», - выразил надежду Исаев.