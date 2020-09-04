Глава АСВ предложил расследовать дела банкиров на более высоком уровне
Глава АСВ считает, что правоохранительные органы не справляются с задачей из-за перегруженности и недостаточного уровня понимания банковских преступлений, сообщает «РБК». «Было бы неплохо, чтобы эта работа в целом была на более высоком уровне скоординирована», - выразил надежду Исаев.В источнике
С чего всё началось
Глава АСВ предложил новый подход к расследованию дел сбежавших банкиров
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) предлагает координировать работу по расследованию дел о выводе активов из банков на более высоком уровне, рассказал глава АСВ Юрий Исаев в интервью телеканалу РБК.
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