Коронавирус
Life.ruГлава АТОР назвала фейком информацию о росте цен на отдых в России
Ассоциация туроператоров России не делала заявлений о повышении цен на отдых на курортах страны на 30%. Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подчеркнула, что "это просто фейковая информация".
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с чего всё началось
Ассоциация туроператоров России (АТОР) официально заявляет, что не давала информацию о том, что цены на отдых в России в 2020 году могут вырасти на 30%, и называет подобные сообщения фейковыми, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.РИА Новости08:37
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