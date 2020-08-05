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РБК
РБК

Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью

На фоне пандемии коронавируса рынок авиаперевозок упал вполовину, осложнив ситуацию с и так избыточным предложением, поэтому российским авиакомпаниям осенью может грозить банкротство, заявил гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Виталий Савельев: мы держим удар

— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.
ТАССвчера в 01:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Гендиректор «Аэрофлота» Савельев не исключает банкротств авиакомпаний осенью

Коммерсантъвчера в 06:58
РБК

Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью

РБКвчера в 05:56
URA.Ru

Гендиректор «Аэрофлота» не исключил банкротство авиакомпаний

URA.Ruвчера в 02:07
Эхо Москвы

Часть российских авиакомпаний могут не пережить кризис, связанный с пандемией коронавируса

Эхо Москвывчера в 02:06
Daily Storm

Российскому рынку авиаперевозок предсказали волну банкротств

Daily Stormвчера в 01:38
Говорит Москва

Гендиректор «Аэрофлота» не исключил банкротства российских авиакомпаний

Говорит Москвавчера в 01:35
ТАСС

Гендиректор «Аэрофлота» не исключает банкротств российских авиакомпаний осенью 2020 года

ТАССвчера в 01:02

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ruвчера в 13:27
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РФ вытеснила корабли НАТО из зоны учений в Черном море

Михаил Гончар считает, что свидетельством российского контроля черноморской акватории служат прошедшие учения НАТО «Sea Breeze», в ходе которых военные суда альянса «были выдавлены» из исключительной морской зоны России береговыми кораблями.
Военное деловчера в 02:01
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Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли

Рыбопромышленная группа Глеба Франка предложила реформу отрасли Один из крупнейших добытчиков рыбы в стране — Русская рыбопромышленная компания (РРПК) Глеба Франка включилась в процесс реформирования отрасли.
Коммерсантъ4 августа в 12:42
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Большинство застройщиков в России планируют снижение прибыли в 2020 году

Москва, 6 августа 2020, 00:43 — REGNUM Снижение выручки и прибыли своих компаний по итогам 2020 года планируют 77% российских застройщиков, говорится в результатах опроса о влиянии эпидемии на рынок недвижимости, проведенного компанией PwC.
REGNUM17:43

Пассажирам разрешили снова пополнять баланс карты «Стрелка» наличными

Жители и гости Подмосковья снова получили возможность пополнять транспортные карты «Стрелка» наличными без комиссии, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
РИАМОвчера в 10:34
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Лидер «Желтых жилетов» рассказал о последствиях взрыва в Бейруте для Франции

Взрыв в порту Бейрута подорвет морские отношения и транспортное сообщение между Францией и Ливаном, заявил в интервью Федеральному агентству новостей один из лидеров французского протестного движения «Желтые жилеты», кандидат на выборы в Европарламент от партии «Debout la France» Бенжамин Коши.
ФАНвчера в 09:26

Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?

На фоне осознания неизбежности холодной войны с Китаем, которая, вероятно, будет включать в себя санкции, ограничение экономических связей, взаимный шпионаж и, возможно, даже силовые формы конфронтации, западное экспертное сообщество начинает искать некий волшебный способ победы на Пекином.
РИА Новостивчера в 01:00
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Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко

Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ruвчера в 15:40
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