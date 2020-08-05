— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.

с чего всё началось

Осенью могут обанкротиться некоторые российские авиакомпании, полагает гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. В интервью ТАСС он заявил, что переизбыток кресел на авиарынке возник еще до пандемии коронавируса.

Общество Некоторым безработным предложили платить по десять тысяч рублей Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами, право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.

Происшествия В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области. 9

Политика Армения ограничила вещание российских каналов Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские. 952

Экономика Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года В "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" Минфина есть предложение по сокращению финансирования госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". 234

Политика Трамп не уверен, что взрывы в Бейруте были несчастным случаем Накануне Трамп заявил, что он не исключает, что серия взрывов в Бейруте - никакой не несчастный случай.

Политика Дуров раскритиковал США за давление на TikTok Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять». 114

Политика Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию Памфилова объяснила причину отсутствия российских наблюдателей тем, что Минск не направил традиционного официального приглашения, а то, что поступило в миссию БДИПЧ при ОБСЕ, запоздало. 196

Интернет Instagram запустил конкурента TikTok Некоторые аналитики считают, что функционал Reels может привлечь аудиторию пользователей TikTok в США на фоне возможного запрета китайского сервиса в США. 11

Кино Фильм Гильермо дель Торо станет сериалом Фильм появился в 1997 году, режиссер Гильермо Дель Торо воплотил на экране сюжет рассказа Дональда Уоллхейма. 1

Единоборства Яир Родригес снят с боя против Магомедшарипова Бой россиянина Забита Магомедшарипова и мексиканца Яира Родригеса не состоится.