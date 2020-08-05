Экономика
ForbesГлава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью
Осенью могут обанкротиться некоторые российские авиакомпании, полагает гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. В интервью ТАСС он заявил, что переизбыток кресел на авиарынке возник еще до пандемии коронавируса.
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с чего всё началось
— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.ТАСС01:00
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Гаджеты
Samsung выпустил новые наушники-бобы Galaxy Buds Live
ITZine.ru 11:25
Общество
Некоторым безработным предложили платить по десять тысяч рублей
Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами, право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.
РИА Новости 17:23
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
Экономика
По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар
По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар.
Lenta.ru 19:15
Политика
Армения ограничила вещание российских каналов
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
Энергетика
На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»
Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
Политика
Кравчук предложил создать делегацию по возвращению Крыма Украине
Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал предложение первого президента Украины.
Известия 07:50
Экономика
Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года
В "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" Минфина есть предложение по сокращению финансирования госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
Вестник Кавказа 05:38
Политика
Трамп не уверен, что взрывы в Бейруте были несчастным случаем
Накануне Трамп заявил, что он не исключает, что серия взрывов в Бейруте - никакой не несчастный случай.
Интерфакс 19:12
Политика
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
Происшествия
Двое 8-летних пассажиров пострадали при ДТП в Невельском районе
В результате ДТП, двое 8-летних пассажиров получили телесные повреждения.
АСТВ 18:50
Здоровье
Мясников опроверг популярные мифы о сахарном диабете
Медик опроверг популярные мифы о сахарном диабете, например, что диабет возникает из-за частого употребления сахара.
Evo-rus.com 01:28
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Игры
Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4
Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com 04:37
Политика
Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию
Памфилова объяснила причину отсутствия российских наблюдателей тем, что Минск не направил традиционного официального приглашения, а то, что поступило в миссию БДИПЧ при ОБСЕ, запоздало.
Политика Сегодня 04:51
Футбол
«Манчестер Сити» объявил о переходе хавбека «Валенсии» Феррана Торреса
Чемпионат вчера в 15:03
Интернет
Instagram запустил конкурента TikTok
Некоторые аналитики считают, что функционал Reels может привлечь аудиторию пользователей TikTok в США на фоне возможного запрета китайского сервиса в США.
ИнфоСМИ 14:11
Общество
Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта
Rusvesna.su 07:18
Кино
Фильм Гильермо дель Торо станет сериалом
Фильм появился в 1997 году, режиссер Гильермо Дель Торо воплотил на экране сюжет рассказа Дональда Уоллхейма.
ГЛАС.RU 08:22
Кино
Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября
Evo-rus.com 12:07
Происшествия
Огни Эйфелевой башни погасили в память о погибших в Бейруте
RT на русском 19:11
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
Единоборства
Яир Родригес снят с боя против Магомедшарипова
Бой россиянина Забита Магомедшарипова и мексиканца Яира Родригеса не состоится.
CT news 12:58
Политика
Мишустин планирует посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили в среду в пресс-службе правительства.
Вести.Ru 04:29
Футбол
Вратарь «Ахмата» Городов стал игроком «Краснодара»
Sport24.ru 11:20