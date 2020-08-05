Экономика

ForbesForbesГлава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью

Осенью могут обанкротиться некоторые российские авиакомпании, полагает гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. В интервью ТАСС он заявил, что переизбыток кресел на авиарынке возник еще до пандемии коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать19
с чего всё началось

Виталий Савельев: мы держим удар

— Турция, Англия, Швейцария — хорошо, однако Танзания — какой-то уж очень экзотический выбор.
ТАСС01:00

Подробнее о событии

Российскому рынку авиаперевозок предсказали волну банкротств

Daily Storm01:38

Глава «Аэрофлота» допустил волну банкротств авиакомпаний осенью

РБК05:56

Гендиректор «Аэрофлота» не исключил банкротство авиакомпаний

URA.Ru02:07

Часть российских авиакомпаний могут не пережить кризис, связанный с пандемией коронавируса

Эхо Москвы02:06

Гендиректор «Аэрофлота» Савельев не исключает банкротств авиакомпаний осенью

Коммерсантъ06:58

Гендиректор «Аэрофлота» не исключил банкротства российских авиакомпаний

Говорит Москва01:35

Гендиректор «Аэрофлота» не исключает банкротств российских авиакомпаний осенью 2020 года

ТАСС01:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Гаджеты

Samsung выпустил новые наушники-бобы Galaxy Buds Live

ITZine.ru 11:25
Общество

Некоторым безработным предложили платить по десять тысяч рублей

Парламентарии от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами, право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщил один из авторов проекта глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов в своём Telegram-канале.
РИА Новости 17:23
Происшествия

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Газета.Ru 13:27
13
Происшествия

В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32
9
Происшествия

У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину

Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
611
Политика

Лукашенко объяснил основу и суть политики по-белорусски

Lenta.ru 13:12
13
Экономика

По крупнейшей экономике мира нанесен жесточайший в истории удар

По мнению автора материала, коронавирус нанес по США жесточайший удар.
Lenta.ru 19:15
Политика

Армения ограничила вещание российских каналов

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ, которым ограничил вещание иностранных каналов, включая российские.
Lenta.ru 10:49
952
Армия и оружие

Су-27 был поднят на перехват двух самолетов США над Черным морем

Вести.Ru 12:28
227
Энергетика

На Украине в августе выросла цена на природный газ — «Нафтогаз»

Киев, 5 августа 2020, 12:54 — REGNUM В августе 2020 года цена на природный газ для населения Украины выросла на 27 копеек.
REGNUM 05:54
8
Политика

Кравчук предложил создать делегацию по возвращению Крыма Украине

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал предложение первого президента Украины.
Известия 07:50
325
Экономика

Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года

В "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" Минфина есть предложение по сокращению финансирования госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
Вестник Кавказа 05:38
234
Технологии

Систему беспроводной передачи электричества испытают в Новой Зеландии

МедиаПоток 01:38
52
Политика

Трамп не уверен, что взрывы в Бейруте были несчастным случаем

Накануне Трамп заявил, что он не исключает, что серия взрывов в Бейруте - никакой не несчастный случай.
Интерфакс 19:12
Политика

Дуров раскритиковал США за давление на TikTok

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
114
Происшествия

Двое 8-летних пассажиров пострадали при ДТП в Невельском районе

В результате ДТП, двое 8-летних пассажиров получили телесные повреждения.
АСТВ 18:50
Здоровье

Мясников опроверг популярные мифы о сахарном диабете

Медик опроверг популярные мифы о сахарном диабете, например, что диабет возникает из-за частого употребления сахара.
Evo-rus.com 01:28
15
Происшествия

В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве

Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
95
Игры

Horizon Zero Dawn на PC весит больше, чем на PS4

Отмечается, что он в 1,5 раза больше установочного файла на игровую консоль PS4.
Evo-rus.com 04:37
19
Политика

Россия отказалась направлять наблюдателей на выборы в Белоруссию

Памфилова объяснила причину отсутствия российских наблюдателей тем, что Минск не направил традиционного официального приглашения, а то, что поступило в миссию БДИПЧ при ОБСЕ, запоздало.
Политика Сегодня 04:51
196
Футбол

«Манчестер Сити» объявил о переходе хавбека «Валенсии» Феррана Торреса

Чемпионат вчера в 15:03
Интернет

Instagram запустил конкурента TikTok

Некоторые аналитики считают, что функционал Reels может привлечь аудиторию пользователей TikTok в США на фоне возможного запрета китайского сервиса в США.
ИнфоСМИ 14:11
11
Общество

Чудовищные кадры последствий взрыва в порту Бейрута с высоты птичьего полёта

Rusvesna.su 07:18
Кино

Фильм Гильермо дель Торо станет сериалом

Фильм появился в 1997 году, режиссер Гильермо Дель Торо воплотил на экране сюжет рассказа Дональда Уоллхейма.
ГЛАС.RU 08:22
1
Кино

Ремейк «Мулан» выйдет в кино и на Disney+ 4 сентября

Evo-rus.com 12:07
20
Происшествия

Огни Эйфелевой башни погасили в память о погибших в Бейруте

RT на русском 19:11
Общество

Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа

Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
578
Единоборства

Яир Родригес снят с боя против Магомедшарипова

Бой россиянина Забита Магомедшарипова и мексиканца Яира Родригеса не состоится.
CT news 12:58
Политика

Мишустин планирует посетить Дальний Восток

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили в среду в пресс-службе правительства.
Вести.Ru 04:29
140
Футбол

Вратарь «Ахмата» Городов стал игроком «Краснодара»

Sport24.ru 11:20
Как работают Яндекс.Новости?
Главное